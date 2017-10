Sportsøkonom: Kvindefodbold kan udvikle sig som damehåndbolden i 90'erne

Der er en tom græsplæne i Helsingør, hvor kvindelandsholdet i disse timer ellers skulle have sendt bolden rundt mellem hinanden.

I stedet er bolden skudt til hjørne i de langvarige løn-forhandlinger mellem spillerne og DBU, der risikerer at gå ud over den vigtige VM-kvalifikationskamp mod Sverige på fredag og i sidste ende kan Danmark risikere at blive udelukket fra slutrunder.

Kvinderne ønsker mere i løn, det vil DBU gerne gå med til, men anfører, at kvindefodbold i forvejen er en underskudsforretning, hvorfor lønposen ikke må vokse for meget.

Sidste år kostede kvindelandsholdet DBU 5,7 millioner kroner, mens herrelandsholdet gav overskud på grund af høje entreindtægter og indtægter fra tv-rettigheder og sponsoraftaler.

- Dansk kvindefodbold er ikke som kommercielt produkt udviklet endnu. I gennemsnit kommer der 100-120 tilskuere til kampene i den bedste række, så det er ikke på nuværende tidspunkt et kommercielt produkt, som herrefodbolden er nationalt, siger Rasmus Storm, der er forskningsleder ved Idrættens Analyseinstitut.

Damehåndbold i 90'erne

Snakken om et landshold, der netop har hentet sølvmedaljer ved EM, men samtidig er truet af kollaps, hvis ikke der findes en løsning, lyder lidt som noget, der foregik i 1990'erne.

I 1993 vandt vandt kvindelandsholdet i håndbold overraskende sølv til VM. Det blev kickstarten til en glorværdig tid for kvindehåndbold med hele tre OL-guldmedaljer i træk.

Det koster herre- og kvindelandsholdet Herrelandsholdet Indtægter: Entreindtægter: 29,5 millioner kroner

Bandereklamer: 405.000 kroner

Engagementsum: 3,04 millioner kroner

Business seats: 1,16 millioner kroner

Indtægter i alt: 34,1 millioner kroner Udgifter: Arrangementsudgifter: 9,2 millioner kroner

Andre kampudgifter: 6,5 millioner kroner

Klubkompensationer: 1,16 millioner kroner

Spiller/træner/forsikringer 9,7 millioner kroner

Provisioner og andele: 740.000 kroner

Udgifter i alt: 27,34 Træning/forberedelse: 9,66 Herrelandshold i alt: -2,9 millioner kroner Kvindelandsholdet Udgifter: Landskampe og turneringsudgifter: 3,4 millioner kroner.

Træning/forberedelse: 2,3 millioner kroner. Kvindelandsholdet i alt: -5,7 millioner kroner. OBS: Indtægter fra tv-aftaler og sponsorater står nævnt et andet sted i regnskabet. De er derfor ikke medregnet i herrelandsholdets indtægter. Derfor skriver vi også andetsteds, at herrelandsholdet gav et plus i 2016, selv om det her fremgår, at det gav et samlet minus. Kilde: DBU's regnskab for 2016 (14 måneder)

- Parallelbilledet er damehåndbold, som jo faktisk stod på randen af lukning, men opnåede stor international, sportslig succes og stor opbakning i befolkningen ved hårdt arbejde, siger han.

Damehåndboldens succes i 1990'erne har rodfæstet sig i foreningslivet og hos de danske seere, så kvindehåndboldspillere i dag også får langt højere løn end deres kolleger i på fodboldlandsholdet.

TV og sponsorer

Men der skal mere end bare sportslig succes til, hvis det danske kvindelandshold skal krænge sig op i en eksklusiv liga, hvor hele Danmark samles om holdet, når det spiller.

- Kvindehåndbold var i forvejen relativt folkeligt og veludbredt. Men så var der også det forhold, at tv-mediet begyndte at interessere sig for det. Både TV2 og DR havde på det tidspunkt afgivet fodboldrettigheder til MTG (Ejer af TV3, red.), så der opstod en gunstig situation for kvindehåndbold, hvor eksponeringen blev helt enorm, siger Rasmus Storm.

- Det hele udviklede sig meget gunstigt for kvindehåndbold, og jeg vil slet ikke afvise, at det samme kan gælde for damefodbold. Der findes professionelle ligaer og hold herhjemme og ude i Europa, så der er et grundlag at bygge på. Spørgsmålet er, om viljen er der til dels at udvikle sporten og dels om medier og kommercielle partnere vil være med til at løfte den.

Det har været et succesfuldt år for det danske kvindelandshold i fodbold, der opnåede sølvmedaljer ved EM i Holland. Billedet her er fra kvalifikationskampen mod Sverige, hvor det danske landshold sikrede sig deltagelse i EM-slutrunden. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

800.000 kroner startbonus

Kvinderne er irriterede over, at den sportslige succes ikke går hånd i hånd med løn og vilkår på landsholdet.

Som eksempel tjente kvindelandsholdets spillere 2.571 kroner per kamp under årets EM i Holland, dertil opbyggede de enkelte spillere en bonus, som de spillede sig frem i turneringen. Alt i alt modtog hver spiller ifølge Spillerforeningen 82.269 kroner i bonus efter sølvmedaljen i Holland.

Til sammenligning modtog hver af de danske herrespillere en startbonus på 800.000 kroner til EM i Polen og Ukraine i 2012.

Ifølge DBU har Spillerforeningen afvist et tilbud, hvor kvindernes årsløn hæves med 76 procent svarende til to millioner kroner om året.

Ifølge seneste regnskab fra DBU var lønudgifterne til herrelandsholdet inklusive træner sidste år 9,7 millioner kroner.

For en måned siden strejkede spillerne i en uge, før holdet gik på banen i Ungarn og åbnede VM-kvalifikationen med en 6-1-sejr. Strejken betød dog, at en udsolgt testkamp mod Holland i Horsens blev aflyst.

