Sportsøkonom om konflikt: Dyrt for dansk fodbold

- Fodbold spilles for at vinde. Indtil videre er der kun tabere i den her situation.

Sådan lyder vurderingen af konflikten mellem DBU og kvindelandsholdet fra Kenneth Cortsen, der forsker i sportsøkonomi, -ledelse og -branding ved University College Nordjylland og Aarhus Universitet.

Den langstrakte konflikt betyder, at DBU har meldt afbud til VM-kvalifikationskampen mod Sverige på fredag.

Et afbud der får konsekvenser både for kvindelandsholdet, men også for dansk fodbold generelt, siger Kenneth Cortsen.

- Det er uheldigt og uhensigtsmæssigt for dansk fodbold, for det sender et skidt signal i hele fodboldlandskabet.

Der opstår let en situation, hvor befolkningen peger fingre af enten DBU eller spillerne. Det bliver et uheldigt spil til offentlig skue. kenneth Cortsen, sportsøkonom

Kvindelandsholdets flotte sølvmedalje ved sommerens EM i Holland og længere tids målrettet indsats havde ellers rykket kvindefodbold væk fra nogle af de fordomme, som har været klistret fast i flere årtier.

- Man har brugt blod, sved og tårer for at gøre op med den her situation. kvindefodbold har været i, siger Kenneth Cortsen og uddyber.

- Kvindefodbolden har forsøgt at bevæge sig væk fra den her negative marginalisering eller stigmatisering, den har været udsat for gennem historien, som ”livet er for kort til kvindefodbold.

Trækker følehorn til sig

Flere klubber har den seneste tid meldt ud, at kvindefodbold er en strategisk satsning for dem i fremtiden, fordi man, ifølge Kenneth Cortsen, derigennem kan skabe en synergi-effekt mellem herre- og kvindeholdet.

Den fodboldmæssige succes og positive italesættelse har også været med til, at flere medier og sponsorer har vist interesse for at investere i kvindefodbold. Men det kan konflikten ødelægge, før det rigtigt er kommet i gang.

- En konflikt som den her er noget, der vil præge tilstanden. Nogle af dem, der har overvejet at investere, de begynder at trække følehornene til sig, siger Kenneth Cortsen.

Der burde parterne, ifølge sportsøkonomen, se situationen ud fra en offeromkostningsbetragtning og stille sig selv spørgsmålet, hvad koster det så?

- Havde det ikke givet mere mening, at man fra Spillerforeningens og forbundets side havde fundet en hurtig løsning? Frem for at trække konflikten i langdrag med medierne som et vigtigt våben, der bliver udnyttet til at trækkerne fronterne op og kaste med mudder, siger Kenneth Cortsen.

I sidste ende går det også ud over fansene, der trofast følger med i landsholdets kamp, men også konflikten.

- De har en holdning til fodbold, fordi det handler om passion. Der opstår let en situation, hvor befolkningen peger fingre af enten DBU eller spillerne. Det bliver et uheldigt spil til offentlig skue, siger Kenneth Cortsen.

Ikke første konflikt

Det er langt fra første gang, at der har været konflikter mellem DBU og Spillerforeningen, og det er nogle komplekse forhandlinger, vurderer Kenneth Cortsen.

Mens Spillerforeningen skal varetage spillernes interesser, er DBU sat i verden for at fremme fodboldens interesser ud fra den økonomiske virkelighed, men i sidste ende også for at få en kamp som den mod Sverige spillet.

- Hvis man tidligere har haft et anspændt forhold parterne imellem, kan vi let stå i en situation, hvor parterne står lidt for stejlt, siger Kenneth Cortsen.

Og selvom sommerens flotte resultat skabte høje seertal og stor faninteresse, er kvindefodbold fortsat et sårbart brand på et afgørende tidspunkt.

- Der vil altid komme et vakuum efter slutrunder, også fordi kvindefodbold på klubniveau i Danmark endnu ikke er så udviklet, fortæller Kenneth Cortsen.

Hvis ikke kvindelandsholdet skal miste sit momentum både på banen og rent kommercielt, så skal DBU og Spillerforeningen til at komme ind i kampen.

- Jeg synes simpelthen, at parterne bør udvise mere rettidigt omhu og ansvar, for det her er meget uheldigt for dansk fodbold og især kvindefodbold, siger Kenneth Cortsen.

I Sverige har man endnu ikke opgivet håbet om at spille kampen på fredag. Sveriges Fodboldforbund oplyser, at man venter på besked fra det europæiske fodboldforbund, UEFA. Hos UEFA meddeler man, at en eventuel disciplinærsag kan først kan åbnes efter kampen fredag.