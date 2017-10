Svensk forbund venter fortsat på afklaring fra DBU

Sveriges Fodboldforbund (SvFF) har endnu ikke har hørt fra Dansk Boldspil-Union (DBU) om, hvorvidt fredagens kvindelandskamp i Göteborg skal aflyses.

Det oplyser kommunikationschef, Andreas Jansson, onsdag klokken 10.30.

- Vi har ikke fået en bekræftelse fra DBU endnu. Jeg forventer ikke, at det vil tage så lang tid, før vi hører fra dem, men vi må bare vente. Forhåbentlig tager det ikke lang tid, men vi har ikke få noget tidspunkt, siger Andreas Jansson til DR Sporten.

DBU meldte tirsdag ud, at man onsdag klokken 10 ville give det svenske forbund besked.

Men selvom der endnu ikke er kommet den varslede afklaring, så forbereder svenskerne sig stadig på, at kampen skal spilles.

- Jeg vil ikke spekulere. Vi venter på at høre fra dem igen og se, hvordan situationen ser ud. Men lige nu venter vi, og vi planlægger at spille kampen.

Ingen spillere til træning

I går selvtrænede kvindelandsholdet under ledelse af Spillerforeningen, men i dag har de danske spillere slet ikke snøret støvlerne.

DR Sporten er tilstede ved spillernes hotel og kan berette, at de hverken har forladt hotellet eller har planer om at gøre det foreløbigt.

Spillerne skulle oprindeligt have startet forberedelserne sammen med landstræner Søren Randa-Boldt i mandags, men da der endnu ikke er faldet en aftale på plads mellem DBU og Spillerforeningen, har Pernille Harder og co. altså nægtet at møde ind til samlingen.

DIF forhandler ikke

DR Sporten har været i kontakt med Danmarks Idrætsforbunds direktør, Morten Mølholm, der har været med til de seneste forhandlinger mellem de to parter.

Han oplyser, at DIF lige nu ikke sidder med til nogle forhandlinger mellem de to parter.

Om DBU og Spillerforeningen forhandler alligevel vides ikke.

