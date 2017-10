Sverige afviser dansk ønske om at spille aflyst VM-kamp

Står det til svenskerne, så bliver den aflyste VM-kvalifikationskamp mellem Sverige og Danmark ikke spillet senere.

Det meddeler generalsekretæren i fodboldforbundet i Sverige (SvFF), Håkan Sjöstrand.

- Vi har ingen planer om at spille kampen om, siger generalsekretæren til TV2 Sport.

Kampen mellem Sverige og Danmark skulle være spillet i fredags, men Dansk Boldspil-Union (DBU) valgte at trække Danmark fra opgøret på grund af konflikten mellem Spillerforeningen og spillerne på den ene side og DBU på den anden side.

Læs også: Kvindelandsholdet rejser til Kroatien med VM-håbet i behold

Fredag meddelte parterne så, at Danmark spiller VM-kvalifikationskampen tirsdag på udebane mod Kroatien, da man var blevet enig om en delaftale.

Lørdag udtrykte landsholdsprofilen Theresa Nielsen et håb om, at den aflyste kamp mod Sverige i VM-kvalifikationen bliver spillet på et senere tidspunkt.

Søndag gentager landsholdsspilleren Katrine Veje ønsket.

- Selvfølgelig håber vi på, at vi kan flytte den til november. Der ved jeg, at Sverige skal en tur til Paris på en træningslejr, og vi har fået fri.

- Det er drømmescenariet, at vi kan få spillet den her kamp, og at vi ikke bliver smidt ud eller mister de tre point, siger Katrine Veje til TV2 Sport.

Afventer Uefa

Det er dog hverken Sverige eller Danmark, der bestemmer, om den aflyste kamp skal spilles senere.

Beslutningen ligger hos Uefas Control, Ethics and Disciplinary Body, som holder sit næste møde 16. november.

En beslutning kan dog komme før, hvis udvalget vælger at hastebehandle sagen.

Det er uvist, hvad et manglende fremmøde til en VM-kvalifikationskamp får af konsekvenser.

Læs også: Frustrerede landsholdsspillere glæder sig til at komme i kamp

DBU kan håbe, at man slipper med at tabe kampen 0-3 på skrivebordet, men det danske kvindelandshold risikerer også at blive smidt helt ud af VM-kvalifikationen og måske blive udelukket fra den kommende EM-kvalifikation. Økonomisk straf kan også komme på tale.

Meget stod på spil i fredagens aflyste kamp, da Danmark og Sverige vurderes til at være de to klart bedste hold i VM-kvalifikationsgruppe 4, der også tæller Kroatien, Ungarn og Ukraine.

Kun gruppevinderen er sikret direkte kvalifikation til VM i 2019 i Frankrig, mens toeren har en spinkel chance.

/ritzau/