Titta här, DBU og Spillerforening: Sådan løser svenskerne lurende konflikt

VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige er blevet aflyst, fordi kvindelandsholdet kun ville spille kampen, hvis Spillerforeningen og DBU kunne blive enige om en ny permanent landsholdsaftale inden.

Anderledes kompromissøgende går den svenske spillerforening til værks i de forhandlinger, som har været i gang hele året med det svenske fodboldforbund på den anden side af Øresund.

Lige nu spiller det svenske kvindelandshold uden at have en landsholdsaftale på plads.

- En ny landsholdsaftale skulle have været på plads allerede, inden vi gik i gang med den her sæson. Men når vi engang skriver under, kommer det til at gælde med tilbagevirkende kraft og så et par år frem, siger generalsekretæren i den svenske Spillerforening, Magnus Erlingmark, til svt.se.

Vil ikke halte efter

Det var planlagt, at den svenske aftale skulle have været på plads inden EM i sommer, men forhandlingerne er altså endnu ikke afsluttet.

- Vi står et stykke fra hinanden, og ingen af parterne er lige nu klar til at skrive under. Det handler om at indgå en aftale, som er på et andet niveau end i dag – dels i forhold til mændene, men også i forhold til andre nationers landshold, hvor vi vil begynde at halte efter, hvis der ikke sker forandringer, siger Magnus Erlingmark.

Det er endnu uvist, hvilke konsekvenser det får for kvindelandsholdet, at kampen mod Sverige er blevet aflyst, fordi spillerne ikke ville stille op.

Uefa vil først tage stilling til konsekvenserne, efter kampen egentlig skulle have været spillet fredag aften.