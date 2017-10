Triste svenskere: Kampen mod Danmark var vores højdepunkt

Det er ikke kun i Danmark, at der er ærgrelse over, at VM-kvalifikationskampen mellem kvindelandsholdet og Sverige er endt med at blive aflyst. Også på den anden side af Øresund er de kede af aflysningen.

- Det er naturligvis sørgeligt, det er virkelig sørgeligt. Det var højdepunktet for vores VM-kvalifikation. Vi skulle møde Danmark, vores herlige rival og EM-sølvvinderne, siger generalsekretær for det svenske fodboldforbund, Håkan Sjöstrand.

At kampen er blevet aflyst skyldes, at DBU og Spillerforeningen ikke har kunnet blive enige om en ny landsholdsaftale. Kvindelandsholdet nægtede nemlig at spille uden en ny permanent aftale, som altså endnu ikke er blevet forhandlet på plads.

8.000 solgte billetter

Onsdag meddelte DBU derfor det svenske fodboldforbund, at man ikke ville stille med et hold i fredagens VM-kvalifikationskamp, og siden har Uefa helt aflyst kampen.

Svenskerne havde ellers solgt over 8.000 billetter til kampen, som var udset til at blive lidt af et tilløbsstykke på Gamla Ullevi.

- Vi ville virkelig gerne have spillet kampen. Der ville være kommet mange tilskuere, modstanderen var god, og vi var på hjemmebane. Så det er ærgerligt, at der ikke bliver nogen kamp, siger den svenske landsholdsspiller Aså Nilla Maria Fische

- Det er to parter, der skulle komme overens, og vi havde ønsket, at det kunne lykkes.

Økonomisk efterspil

Hvilke konsekvenser aflysningen får for kvindelandsholdet vil Uefa først tage stilling til, efter at kampen egentlig skulle være spillet fredag.

Omvendt betyder aflysningen for svenskerne, at holdet med formentlig bliver tildelt sejren i kampen.

Men også økonomisk må man forvente, at aflysningen giver et efterspil. Det svenske fodboldforbund står med tabt indtjening, og forbundet vil ikke afvise, at regningen kan blive sendt videre til DBU.

- Det må vi vende tilbage til. Vi kommer til at have nogle udgifter i forbindelse med det her, og det er der jo nogen, som skal betale, siger SvFF's chef for kvindelandsholdet, Marika Domanski-Lyfors.