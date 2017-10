Uefa aflyser endegyldigt Danmarks kamp mod Sverige

Kampen mellem Kvindelandsholdet og Sverige bliver ikke til noget. Det skriver det europæiske fodboldforbund, Uefa, i en mail til DR.

Aflysningen af kampen sker få timer før, DBU egentlig havde deadline for at indlevere en trup til netop Uefa forud for kampen mod Sverige. DBU havde indtil til kl. 12 i dag til at indlevere en trup.

Allerede onsdag meddelte DBU til det svenske fodboldforbund, SvFF, at man ikke ville kunne stille et hold i landskampen. Og det er måske netop derfor, at kampen er blevet aflyst, inden DBU egentlig havde deadline til at indlevere en trup til Uefa:

- DBU har bekræftet over for os, at de ikke kunne stille et hold. Og når den ene part i en kamp siger, at man ikke vil stille op, så skal den ifølge Uefa betragtes som aflyst, siger SvFF's kommunikationschef Andreas Jansson.

Aflysningen sker efter flere måneders forhandlinger mellem DBU og Spillerforeningen om at lave en ny landsholdsaftale. En aftale, som parterne endnu ikke er blevet enige om, og derfor har landsholdsspillerne nægtet at møde op i landslejren.

Hvilke konsekvenser aflysningen får for DBU og kvindelandsholdet vil Uefa først offentliggøre, efter at kampen mellem Danmark og Sverige skulle være spillet fredag.

DR Sporten forsøger at få en kommentar fra henholdsvis DBU og Spillerforeningen.