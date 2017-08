Brøndby forberedt på salg af EM-profiler

Af Aleksandar Josevski og Kasper Aleksander Thrane

På et halvt år har de mistet fem bærende spillere. Et tal, der nu kan stige til syv.

Brøndbys forsvarende mestre og pokalvindere står over for at skulle indlede den 3F Liga-sæson med et helt nyt hold.

På kort tid har Per Nielsens tropper mistet landsholdsprofiler som Simone Boye, Katrine Veje, Mie Jans, Theresa Nielsen, Nicoline Sørensen, der alle var i Danmarks EM-trup.

Der er to nuværende EM-spillere i Brøndbys trup, Nanna Christiansen og Stine Larsen. Og sandsynligheden for, at de også forsvinder efter landsholdets succesfulde sølvmedaljer ved EM, er overvejende stor.

Det fortæller Christian Taylor, kommerciel leder i Brøndbys kvindeafdeling, til DR.

- Man kan godt forvente, at de også vil forlade klubben. Det vil være naturligt, siger Taylor og understreger, at han endnu ikke har modtaget tilbud på de to spillere.

- Især en Stine Larsen, som fik meget spilletid under EM og gjorde det rigtigt godt, må være interessant for andre klubber internationalt, siger han og fortsætter:

- Hun er jo en fleksibel spiller, under EM startede hun som angriber og røg ned som midterforsvarer, og gjorde det fantastisk. Det har helt sikkert åbnet nogle øjne hos forskellige udenlandske klubber, siger han.

Et stort hul

Hvis det sker, vil Brøndby have mistet syv landsholdsspillere på kort tid, hvilket naturligvis efterlader et stort hul i forhold til den nye sæson, der indledes i weekenden.

Det er en udfordring, som Christian Taylor er bevidst om, og han håber på, at de mange succeshistorier fra Brøndby kan lokke nye spillere til klubben.

- Vi er gået fra at have syv spillere med til landsholdssamlinger til kun to nu, siger han.

- Når vi har mistet profiler, skal der nye til, og det er superspændende, at der kommer nye til. De må jo komme her af en grund. Det kan være, at de er blevet hentet hertil, men en anden kan være, at de synes, det er gået skidegodt for Brøndby-spillerne på landsholdet, siger Taylor.

Går efter guld

Brøndby indleder den nye sæson på lørdag ude mod VSK Aarhus, og på trods af de mange profil-afgange er målet stadig at vinde mesterskabet.

- Vi går stadig efter mesterskabet og pokalturneringen, mens Champions League er et spørgsmål om lodtrækningen, siger Louise Winther, anfører på Brøndby- holdet.

- Det er meget anderledes end sidste sæson. Vi har fået nye spillere ind, og de gør det vanvittigt godt, men det er naturligvis noget helt andet. Nogle af dem er ikke vant til at spille på så højt et niveau, og nogle af dem har ikke spillet så meget for deres tidligere klubber, siger hun.

- Så det er et helt nyt hold, og det er meget anderledes, men også meget spændende, siger Louise Winther.