Fire EM-sølvvindere må se sæsonåbningen fra tribunen

Af Casper Helweg Christiansen

Mandag ruller bolden igen i den bedste danske fodboldrække, når kvinderne fra Varde sparker sæsonen i gang mod de forsvarende sølvvindere fra Fortuna Hjørring.

På trods af, at gæsterne har fire af de danske sølvvindere fra EM-slutrunden i Holland i truppen, kommer publikum ikke til at se noget til hverken Frederikke Thøgersen, Luna Gewitz, Sarah Dyrehauge eller Maria Christensen.

- Vi giver lidt ro til vores EM-spillere, fordi de har haft et hårdt program og stort ikke haft noget ferie. De tager med til Varde og bakker op, men de har lige brug for at koble af – både fysisk og mentalt. De har fået fri til på torsdag, så de i alt når op på ti dages fri, hvor de kan sunde sig lidt, fortæller Fortuna-træner Brian Sørensen om sine fire EM-sølvmedaljevindere.

På trods af fraværet af de fire nøglespillere er Brian Sørensen ikke bleg for at påtage sig den klare favoritværdighed mod oprykkerholdet fra Varde.

- Vi er tårnhøje favoritter til at løbe med de tre point, og det skulle man også gerne kunne se banen i aften, vurderer Brian Sørensen.

Varde-træner tror på point

I Varde-lejren går man efter at narre sidste sæsons sølvvindere, og assistent-træner Jesper Callesen ser muligheder for at tage point i sæsonåbningen.

- Hjørring er selvfølgelig favoritter, da de er et top 2-hold herhjemme. Vi vil dog prøve at stå imod deres pres med vores unge hold, og så håber vi, at det kan være nok til at snuppe et point.

- Det er en opstartskamp. De har skiftet lidt ud på holdet, og de har ikke de fire landsholdsspillere med. Så skal man slå Fortuna Hjørring, så skal det være i en kamp som i aften. Vi har en rigtig god chance for at kunne gøre noget.

Sommerens danske succes ved EM-slutrunden i Holland har man også kunne mærke i Varde og det glæder Jesper Callesen.

- Der har været mange, der har kontaktet os op til kampen. Det er fedt og spændende, at der er kommet så meget hype omkring kvindefodbolden, slutter Varde-træneren.

Varde og Fortuna Hjørring åbner den nye sæson i aften kl. 19.00. Du kan følge opgøret i Liga på P3.

RETTELSE: Det fremgik tidligere af denne artikel, at Fortuna Hjørring er forsvarende danske mestre. Dette er ikke korrekt. Fortuna Hjørring vandt sølv i sidste sæson, hvor Brøndby blev danske mestre.