Fortuna Hjørring og Brøndby begge skråsikre: Vi er DM-favoritter

Af Casper Helweg Christiansen

Kun godt en uge efter sommerens EM-slutrunde tages der mandag aften hul på den nye sæson i 3F Ligaen, når oprykkerne fra Varde tager imod sidste sæsons sølvvindere fra Fortuna Hjørring.

Meget tyder på, at vi endnu engang kan se frem til et parløb mellem de forsvarende mestre fra Brøndby og netop Fortuna Hjørring – ikke den store overraskelse på baggrund af, de to klubber har delt de seneste 16 års DM-titler mellem sig.

Vi har bedt de to klubber om at vurdere styrkeforholdet i toppen af ligaen inden sæsonens første spark tages på Sydbank Stadion i Varde mandag aften.

- Det bliver spændende at se, hvordan Brøndbys hold kommer til at fungere. De har haft en del afgang, så de er lidt af en ubekendt faktor. Vi har også selv mistet lidt erfaring, men vi har fået en masse nye, unge, sultne spillere ind.

- Jeg tror dog, at vi i løbet sæsonen nok skal komme op i samme omdrejninger som i sidste sæson, lyder det fra Fortuna Hjørring-træner Brian Sørensen.

Vi er favoritter

Træneren for de jyske sølvvindere håber på, at et par af ligaens øvrige hold i den kommende sæson kan begynde at nærme sig de to 'sædvanlige' tophold.

- Jeg tror stadig, at det bliver os og Brøndby, der kommer til at ligge i toppen, men Jeg håber på, at hold som VSK Aarhus og Kolding kan byde os to store lidt op til dans. Det ville være dejligt med lidt mere jævnbyrdighed i ligaen. Det vil være godt for kvaliteten af spillet, for spillerne selv og samtidig trække flere folk på stadion, fortsætter Hjørring-træneren.

Hvis du skulle pege på en favorit til at snuppe DM-titlen, hvem ville det så være?

- Jeg tror, at Brøndby får svært ved at holde sig på det niveau, som de havde i den netop overståede sæson. De har mistet spillere fra den øverste hylde, og dem de har fået ind, det er unge spillere. De skal nok få et slagkraftigt hold. Men målt op mod den stamme, som vi har beholdt, så står vi nok umiddelbart med de bedste kort på hånden.

Kan man så ikke kalde jer for svage favoritter til at snuppe DM-titlen?

- Jo, det kan du godt, slutter Brian Sørensen.

Nej, vi er favoritter

Denne vurdering er man ikke helt enig i på den københavnske vestegn.

- Fortuna Hjørring er meget velkomne til at tage favoritværdigheden. De skal dog lige huske på, at vi er forsvarende mestre. Vi har en del nye spillere, der lige skal spilles sammen, men sæsonen er heldigvis lang.

- Når vi når frem til juni 2018, så har jeg dog en formodning om, at det er os, der løfter pokalen og ikke Hjørring. Det er umiddelbart svært at sige, hvem der står stærkest. Det finder vi ud af i efteråret, når vi mødes i ligaen, fortæller Brøndbys sportschef Seref Aras.

Hvis du skal pege på en favorit til DM-titlen?

- Det er Brøndby. Simpelthen fordi, at vi er de bedste, slutter Brøndby-sportschefen på kontant vis.

Sæsonens første opgør i 3F Ligaen fløjtes op mandag aften kl. 19.00, hvor oprykkerne fra Varde tager imod Brian Sørensens Fortuna Hjørring-mandskab.