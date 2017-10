Superligaklub satser stort på kvinderne: Vil spille Champions League om få år

Kvindefodbold har fået et løft med landsholdets EM-sølvmedaljer i sommer, og superligaklubben FC Nordsjælland springer nu med på det accelererende kvindefodboldtog.

På et pressemøde torsdag i Farum præsenterede klubben et nyt projekt, hvor man fra sommeren 2018 åbner et fodboldakademi for piger og kvinder, og i sommeren 2019 vil man have et elitehold i 3F-Ligaen, landets bedste kvinderække.

Målsætningen er for eliteholdet, at man i 2022 vil være i toppen af 3F-Ligaen, og at man året efter vil være i Champions League.

- Vores investering i pige- og kvindefodbold vil byde på et setup, som ikke er set før på disse breddegrader, lyder det fra administrerende direktør i FCN, Søren Kristensen.

- På toppen af kransekagen vil vi bringe Champions League til Farum, Furesø Kommune og Nordsjælland inden 2023, og vi forventer at gøre det jævnligt derefter.

En absolut "no-brainer"

Fundamentet skal bygges på det akademi, der oprettes for pigefodbold, hvorigennem talentstrømmen til holdet skal komme.

- Vi gør det på den måde, FC Nordsjælland gør det på. Vi kører nedefra og op, lyder det fra Søren Kristensen.

Klubben har et fodboldprogram i Ghana for kvinder, og disse kan også blive en del af projektet i Danmark.

- Vi vil arbejde med spillere herfra og med spillere fra vores akademi i Ghana, forklarer direktøren.

FCN-formand Tom Vernon håber, at andre klubber vil følge med i satsningen på kvindefodbold, og han har svært ved at forstå, hvorfor andre ikke allerede har kastet sig ud i det.

- Det er utroligt, at der findes ret intelligente mænd, som siger, at de endnu ikke kan se, hvordan man får afkast ved at investere i kvindefodbold, siger han.

- Det er en absolut "no-brainer". Afkastet på investeringen er for mig indlysende, og jeg er stolt af at sætte det i værk.

Klubben har ansat Christian Taylor som chef for kvindeafdelingen. Han har tidligere været ansat i Brøndby, hvor han har været en del af kvindeafdelingen.

FC Nordsjællands kvindehold overtager Farums licens. Farum spiller i øjeblikket i den tredjebedste række, og da der er halvårlige oprykninger, er det endnu uvist, hvilket niveau klubben er på, når licensen overdrages.

