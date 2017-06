Drømmende Kvist om ’92: Vil være fantastisk at give gaven videre

Af Daniel Stolzenbach

Tirsdag kan danske fodboldfans kaste sig i erindringens flod og svømme mod strømmen.

Danmark møder nemlig Tyskland i en kamp, der markerer 25-året for Danmarks største fodboldtriumf – EM-mesterskabet i 1992 – og som er en gentagelse af finalen i Gøteborg.

Landsholdsprofil William Kvist mindes med glæde kampen for 25 år siden.

- Jeg var syv år og kan godt huske det. Jeg var i Ebeltoft med chips i munden. Det var varmt vejr, og vi drak cola, spiste slik og råbte højt. Men var en lidt anden tid. Der var ikke meget fodbold i tv, og jeg var ikke fodboldfanatisk. Men EM-triumfen var nok den første fodboldoplevelse, som jeg havde på TV, fortæller Kvist til DR Sporten.

- Jeg husker, at mine forældre var ellevilde, selvom de ikke interesserede sig for fodbold. Og det var vildt fedt, at bageren, kioskmanden og alle mulige begyndte at snakke om det samme. Det var et samlingspunkt og en lykkelig tid i min barndom.

Sætter gang i drømmene

Virkeligheden for landsholdet er en anden nu, hvor de danske drenge kæmper for at holde liv i drømmen om en VM-slutrunde i 2018.

Den næste VM-kvalifikationskamp er på lørdag mod Kasakhstan. Men først gælder det testkampen mod Tyskland tirsdag, og ifølge Kvist kan den kamp bruges til et større formål.

- Tirsdag er en showkamp. Det bliver sjovt og hyggeligt, og vi skal bruge den som en testkamp, og det er en god opladning (til Kasakhstan-kampen, red.).

- Men kampen skal også minde os om, at vi kan drømme. Dengang i 1992 var landsholdet gået på ferie, men alligevel kom de med, spillede godt og kunne lege med de bedste, selvom forberedelsen måske ikke sad lige i skabet.

De lykkelige barndomsminder fra Ebeltoft med chips, sammenhold og en landsholdstriumf er noget, som Kvist håber en dag at kunne give videre.

- Jeg drømmer om at komme til VM i Rusland og derovre komme længere, end vi normalt gør til slutrunder.

- Jeg vil give en oplevelse til befolkningen, hvor de kan feste, skabe sammenhold og som de i fremtiden kan huske tilbage på. Det oplevede jeg selv, og det vil være en fantastisk gave at give videre.