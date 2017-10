Durmisi tvivlsom til Irland-kampe: Jeg har smerter i låret

Når det danske herrelandshold skal møde Irland i to VM-playoff-kampe i november, kan det blive med en alternativ løsning på venstreback. Jens Stryger Larsen blev skadet med herrelandsholdet senest, og nu er Real Betis-spilleren Riza Durmisi også ude.

Læs også: OVERBLIK Her er de bedste danskere i VM-kvalifikationen

- Jeg havde jo nogle problemer med baglåret rigtig længe. I en periode gik det rigtig godt - det var nu her, indtil jeg desværre blev skadet. Jeg ville stoppe et kontraangreb, men mærkede et riv i baglåret. Desværre er jeg ude mellem to og tre uger, siger Riza Durmisi til DR.

Den tidligere Brøndby-spiller tør ikke spå om, hvorvidt han kan nå at blive klar til kampene mod Irland, men det bliver nok et kapløb med tiden.

Læs også: Hareide: Uproblematisk med indskiftere

- Det er svært at vurdere lige nu. Jeg har lidt smerter lige nu, men det kommer helt an på, hvor hurtigt jeg kommer over smerterne, og hvor hurtigt jeg kan komme tilbage og lave mine ting. Så må vi se, hvor hurtigt det heler, siger Riza Durmisi.

Danmark møder første gang Irland i Parken i København den 11. november, mens der er returopgør i Dublin tre dage senere. Den samlede vinder af de to opgør kommer med til VM i Rusland.