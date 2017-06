Eriksen inden Kasakhstan-kamp: Det er alt eller intet

Af Helena Melin

Når det danske fodboldlandshold på lørdag indtager grønsværen i Almaty i Kasakhstan, ved de, at de meget gerne skal vende snuden mod Danmark med tre points i bagagen for at holde liv i drømmen om VM 2018.

En af dem, de danske fans skal sætte deres lid til, er Christian Eriksen, som anerkender, hvor stor betydning en sejr har.

- Vi skal have en sejr i Kasakhstan. Vi ved, hvor vigtigt det er, siger han.

Støvet skal væk

Inden skæbnekampen på lørdag venter en venskabskamp mod Tyskland tirsdag aften kl. 20.45. Kampen markerer 25-året for den danske EM-triumf og fungerer som opvarmning, inden turen går østpå mod Kasakhstan.

Derudover skal de dårlige minder fra nulløsningen mod Rumænien i den seneste kvalifikationskamp vaskes væk, lyder det fra Christian Eriksen.

- For os handler det om at tage revanche fra Rumænien-kampen, og så skal vi have basket det sidste støv af, inden vi møder Kasakhstan.

- Vi er på et bristepunkt nu, hvor det er alt eller intet for os. Hvis vi ikke får point eller vinder mod Kasakhstan, ser det endnu sværere ud, end det gør i forvejen, siger Christian Eriksen.

Kampen mod Kasakhstan fløjtes i gang lørdag kl. 18.00.