Guds hånd afgør Danmarks VM-gruppe

Diego Maradona vil for en kort stund blive genforenet med VM-rivalen Gary Lineker 1. december i Moskva.

De to legender skal være med til at stå for lodtrækningen til næste års VM-grupper ved slutrunden i Rusland, hvor Danmark også er med i bowlen.

Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, har inviteret tidligere fodboldspillere fra alle otte tidligere VM-vindende nationer til lodtrækningen.

Maradona var anfører for Argentina, som vandt VM i 1986, hvor han blandt andet scorede et legendarisk mål med hånden i kvartfinalen mod England. Maradona bedyrede efterfølgende, at målet mod England blev sat ind med 'Guds hånd'.

På vejen til triumfen i Mexico vandt Argentina over England og Lineker i kvartfinalen - blandt andet på et mål scoret med hånden af Maradona.

Lineker skal være vært for VM-ceremonien, mens den tidligere målmand Gordon Banks, som var med til at føre England til VM-guldet i 1966, skal trække lod.

Stjerneparade

De øvrige assistenter ved Fifas lodtrækning bliver franske Laurent Blanc, brasilianske Cafu, italienske Fabio Cannavaro, uruguayanske Diego Forlán og spanske Carles Puyol.

Derudover skal russiske Nikita Simonyan også trække lod, selv om Rusland aldrig har vundet VM. Det skyldes, at Rusland er VM-vært.

Den tidligere tyske landsholdsangriber Miroslav Klose får lov til at bringe VM-trofæet op på scenen i Moskva.

Det danske fodboldlandshold er havnet i tredje seedningslag ved lodtrækningen, hvor 32 nationer skal fordeles i otte grupper med fire hold i hver.

