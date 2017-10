Hareide om Irland: Nemme at læse, svære at spille mod

Det danske herrelandshold i fodbold skal op imod Irland, når der i november spilles to playoff-kampe om en plads ved VM-slutrunden i Rusland til sommer. Landstræner Åge Hareide er fint tilfreds med lodtrækningen, men ville gerne have spille den første kamp på udebane.

Bliv klogere på Danmarks modstander Irland Landstræner: Martin O'Neill (fra Nordirland) siden november 2013.

Spillerprofiler: Shane Long (angriber, Southampton), David Meyler (midtbane, Hull City) og Robbie Brady (midtbane, Burnley).

VM-kvalifikation: Takket være en 1-0-udesejr i sidste spillerunde over Wales, sneg Irland sig videre som kvalifikationens næstdårligste toer. Serbien vandt gruppen. Irland vandt fem kampe, spillede fire uafgjort og tabte en kamp i gruppen.

VM-deltagelser: 3. Senest i 2002.

EM-deltagelser: 3. Senest i 2016.

Bedste slutrunderesultat: VM-kvartfinale i 1990.

Indbyrdes statistik mod Danmark: 5 irske sejre, 5 uafgjorte, 3 danske sejre.

Seneste opgør: Venskabskamp 22. august 2007 i Aarhus, hvor Irland vandt 4-0.

Seneste danske sejr: I november 1985 vandt Danmark 4-1 i en VM-kvalifikationskamp i Dublin. Siden er det blevet til to uafgjorte kampe og to danske nederlag. Den første playoffkamp spilles den 11. november i Parken, mens returkampen spilles i Irland tirsdag den 14. november. Begge kampe er klokken 20.45. Kilder: Fifa, Transfermarkt, Uefa, DBU's landsholdsdatabase. /ritzau/

- Vi havde ønsket at starte ude og så komme hjem i Parken. Det er måske eneste minus ved det hele. Alle fire hold har forskellige styrker og svagheder, så det spiller egentlig ikke så stor en rolle, siger Åge Hareide til DR.

Læs også: Kraul om irsk modstand: Danmark bør være forholdsvis store favoritter

- Vi skal op mod et hold, som er meget ungt, fysisk stærkt, godt organiseret. Det kan forsvare sig godt og er farlige på omstillinger. Det kan være svært at spille imod, men det er nemt at læse. Vores opgave er nu at læse det bedst muligt, siger han.

Mulighederne ligger i Parken

Den første af de to kampe kommer til at foregå i Parken i København, og det er her Danmark skal slå til, mener Hareide, der ser et irsk landshold, som kan være svært at åbne op.

Læs også: Irlands landstræner: Det bliver interessant mod Danmark

- De har været svære at score imod. De har været gode defensivt. Jeg så kampen mod Serbien i Irland, som de godt nok tabte 1-0, men de er svære at få hul på. De er godt organiseret og arbejder stenhårdt. De løber meget, så det skal vi være forberedt på. Vi skal angribe dem hårdt i Parken. Der ligger vores største muligheder, siger han.

Den første af de to playoff-kampe foregår i Parken 11. november, mens der er returopgør tre dage senere i Dublin.