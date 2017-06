Humoristiske Eriksen: Jeg havde planlagt at score i Faxes minut

Af Frederik Palle

Der blev sendt rigtig mange tanker tilbage til EM 1992 tirsdag aften, da Danmark mødte Tyskland i jubilæumskampen for den danske EM-triumf.

Specielt da Christian Eriksen i det 18. minut bragte Danmark foran. Det var præcis det samme minut, som John Faxe Jensen bankede Danmark foran for 25 år siden.

- Jeg havde selvfølgelig aftalt med Faxe, at jeg skulle score i det samme minut, griner Eriksen efter kampen.

Citatet ’jeg ramte den lige i røven’ blev velkendt tilbage i 1992, da Faxe blev interviewet om sin scoring. Eriksen ramte dog ikke bolden helt på samme måde.

- Den blev ikke ramt i røven, men den blev ramt lige, som den skulle, siger danskeren om sin scoring.

Selvom Tyskland scorede med tre minutter igen til 1-1, så var Christian Eriksen egentlig ret tilfreds med den danske præstation og ser positivt på, hvad de kan tage med fra kampen.

- Det er rigtig positivt, at vi godt kan spille op mod de tyske verdensmestre. Så er det lige meget, hvilket hold de spiller med. Det er trods alt Tyskland, og de spiller på samme måde som altid. Vi har lært at kunne forsvare her. Det gjorde vi i store dele af kampen.

- Jeg tror bestemt, at vi skal være stærkere i offensiven på lørdag. Jeg håber på, at vi får endnu flere chancer mod Kasakhstan, end vi gjorde mod tyskerne. De gav os egentlig lidt. Målet var lidt en gave, fordi vi pressede højt, og vi skal gøre det samme mod Kasakhstan.

Danmark møder Kasakhstan på lørdag klokken 18. Kampen kan ses på Kanal 5 eller lyttes til i LIGA på P3.