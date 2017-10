Irlands landstræner: Det bliver interessant mod Danmark

Irlands landstræner, Martin O'Neill, så ganske tilfreds ud, da han kort efter lodtrækningen til de forestående VM-playoffkampe skulle forholde sig til, at Danmark bliver modstanderen.

Bliv klogere på Danmarks modstander Irland Landstræner: Martin O'Neill (fra Nordirland) siden november 2013.

Spillerprofiler: Shane Long (angriber, Southampton), David Meyler (midtbane, Hull City) og Robbie Brady (midtbane, Burnley).

VM-kvalifikation: Takket være en 1-0-udesejr i sidste spillerunde over Wales, sneg Irland sig videre som kvalifikationens næstdårligste toer. Serbien vandt gruppen. Irland vandt fem kampe, spillede fire uafgjort og tabte en kamp i gruppen.

VM-deltagelser: 3. Senest i 2002.

EM-deltagelser: 3. Senest i 2016.

Bedste slutrunderesultat: VM-kvartfinale i 1990.

Indbyrdes statistik mod Danmark: 5 irske sejre, 5 uafgjorte, 3 danske sejre.

Seneste opgør: Venskabskamp 22. august 2007 i Aarhus, hvor Irland vandt 4-0.

Seneste danske sejr: I november 1985 vandt Danmark 4-1 i en VM-kvalifikationskamp i Dublin. Siden er det blevet til to uafgjorte kampe og to danske nederlag. Den første playoffkamp spilles den 11. november i Parken, mens returkampen spilles i Irland tirsdag den 14. november. Begge kampe er klokken 20.45. Kilder: Fifa, Transfermarkt, Uefa, DBU's landsholdsdatabase. /ritzau/

Irland var blandt de useedede nationer, mens Danmark var seedet.

- Når man er useedet, bliver det altid svære kampe. Jeg kender Danmarks træner (Åge Hareide, red.), fordi vi har spillet på hold sammen. Det bliver interessante kampe, siger Martin O'Neill ifølge Irlands Fodboldforbunds Twitter-profil.

Læs også: Kraul om irsk modstand: Danmark bør være forholdsvis store favoritter

Irland kom med til playoffrunden takket være en 1-0-udesejr i sidste spillerunde over Wales. Den betød, at Irland sneg sig videre som kvalifikationens næstdårligste toer.

O'Neill håber at kunne udnytte den gode afslutning på kvalifikationsgruppen.

- Momentum er meget vigtigt. Vi vandt vores to sidste kampe for at nå hertil. Det vil vi forsøge at køre videre på, lyder det fra Irlands træner.

Danmark har hjemmebane i det første opgør mellem 9. til 11. november, mens Irland slutter af på hjemmebane tre dage efter den første kamp i København.

/ritzau/