Krauls karakterbog: Reserven Rønnow skabte EM-minder mod Tyskland

Af Andreas Kraul

Frederik Rønnow 10

Reserven for Kasper Schmeichel kom på arbejde, masser af arbejde mod den tyske offensiv, og den 24-årige keeper svarede glimrende for sig med flere store redninger både før og efter pausen. Enkelte bragte endda minder tilbage til den ældre Schmeichel i 1992. Danmarks bedste måtte dog til sidst give fortabt ved udligningen til 1-1.

Jens Stryger Larsen 2

Med afbud fra Peter Ankersen og Henrik Dalsgaard var Jens Stryger valgt som højre back, hvorfra han indledte opgøret usikkert og med et par misforståelser. Defensivt var han voldsomt udfordret af en sprudlende Jonas Hector, og det ligner absolut ikke genvalg i Almaty, når Dalsgaard igen er til rådighed.

Andreas Christensen 4

Den tidligere Gladback-spiller løste isoleret set sine dueller fint i første halvleg, men som del af den danske defensiv var der for meget plads til tyskerne og for lidt styr på kæderne. Udskiftet i pausen for at spare kræfter til Kasakhstan.

Jannik Vestergaard 4

Den lange stopper kom i vejen for meget spil og mange afslutninger, men endte også en del på glatis over for det hurtige tyske spil. Var tæt på at score i første halvleg med en afslutning efter et godt frispark fra Christian Eriksen.

Riza Durmisi 2

Durmisi er bedst, når hans eget hold har bolden mest, og det havde Danmark ikke mod Tyskland. I stedet strøg også Joshua Kimmich igennem gang på gang i den tyske højre side, og Durmisi fik ikke vist så meget offensivt, inden han lod sig udskifte i anden halvleg.

Thomas Delaney 4

Delaney fik aldrig sat sit afgørende præg på den centrale midtbane, hvor han sammen med henholdsvis først Kvist og senere Schöne tabte slaget. Fighten var der som sædvanlig ikke noget at udsætte på.

William Kvist 4

Den defensive styrmand på midtbanen indledte faktisk kampen udmærket, men hurtigt blev opgaven trods alt for stor med at holde styr på især Lars Stindl, Julian Draxler og Leon Goretzka, der fik alt for gode arbejdsbetingelser. Udskiftet i pausen.

Christian Eriksen 7

Nærmest som en ekstra hyldest til 1992-triumfen scorede Eriksen til 1-0 i det 18. minut lige som John ’Faxe’ Jensen for 25 år siden. Derudover var aftenens anfører ikke ret meget i boldbesiddelse hverken før eller efter pausen. Havde dog de rigtige idéer og også flere gode indlæg på dødbolde.

Yussuf Poulsen 2

Den fysisk stærke angriber forsøgte at kæmpe og knokle sig vej gennem det tyske forsvar, men fik ikke ret meget ud af anstrengelserne. Til gengæld var der problemer med at hjælpe bagud i forhold til den danske defensiv, og generelt blev det aldrig Poulsens kamp.

Nicolai Jørgensen 4

Æresdivisionens topscorer fik sin yndlingsposition som midterangriber i Danmarks 4-3-3 opstilling, men det var nu ikke meget, han så til bolden. Det tyske tremandsforsvar havde helt styr på Jørgensen, der dog arbejdede fint og forsøgte at gå med i spillet.

Martin Braithwaite 2

Efter et godt indhop i seneste landskamp i Rumænien havde Åge Hareide givet Braithwaite chancen fra start. Angriberens store force er hurtigheden, hvilket der kom et par eksempler på i første halvleg, men ellers var der langt flere dårlige aktioner, og han gav stort set ingen defensiv opbakning til venstresiden.

Indskiftede spillere:

Mathias ’Zanka’ Jørgensen 4

Fik hele anden halvleg i midterforsvaret i stedet for Andreas Christensen, og løste hovedparten af sine opgaver glimrende, men var som resten af holdet under massivt pres.

Lasse Schöne 4

Mange har rigtig gerne villet se Schöne på den defensive danske midtbane i stedet for Kvist. Det fik de i anden halvleg, uden at det dog ændrede meget på, at den tyske midtbane var klart overlegen.

Lukas Lerager 4

Debut i anden halvleg til den tidligere AB og Viborg-spiller, der løb mange meter og også kom frem til et enkelt hovedstød.

Frederik Sørensen 2

Havde heller ikke det store held med at lukke ned for den danske højre side efter indskiftningen. Begik et klodset frispark i en farlig position.

Kasper Dolberg UB

Lasse Vibe UB

Åge Hareide 4

Uafgjort mod de tyske verdensmestres B-hold er som udgangspunkt godkendt, og der er da grund til optimisme lørdag mod Kasakhstan, som er en helt anden modstander. Der skal dog lige afstemmes nogle ting omkring de danske backer og kanter.