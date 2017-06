Rønnow: Glad og stolt over holdets tillid til mig

Af Troels Trads Hansen

I fraværet af landsholdet normale førstekeeper spillede Frederik Rønnow en stor kamp i 1-1-opgøret mod Tyskland.

Brøndby-målmanden hev flere store redninger frem undervejs, og efterfølgende var han glad for den præstation, han fik leveret.

- Jeg er selvfølgelig tilfreds. Jeg havde nogle gode redninger på nogle gode tidspunkter. Det er en chance for mig, Kasper (Schmeichel, red.) er ikke med, og jeg følte at jeg var inde og vise, hvad jeg gerne ville, så det er positivt, lyder der fra Frederik Rønnow.

Mærker holdets støtte

Frederik Rønnow understreger samtidig, at hele landsholdet bakker op om ham som målmand, når Schmeichel ikke kan spille, og det er med til at give ham et boost, der kan bruges på banen.

- Jeg er glad og stolt over den tillid som ikke bare trænerteamet, men også de andre spillere, viser mig. Jeg føler, at der bliver trukket rigtig meget på mig, og det giver noget ro og noget selvtillid, siger Frederik Rønnow, som har følt sig godt spillende i lang tid.

- Jeg føler, jeg har været inde i en rigtig god periode i lang tid i Brøndby, og det giver selvtillid. Og det er også med til, at jeg præsterer som jeg gjorde i dag.

Frederik Rønnow er også udset til at skulle passe målet i lørdagens VM-kvalifikationskamp mod Kasakhstan.