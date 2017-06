Sent tysk mål bremser dansk jubilæumsfest

Det danske fodboldlandshold fik både resultat- og spillemæssigt en godkendt optakt til lørdagens VM-kvalifikationskamp i Kasakhstan.

På Brøndby Stadion lykkedes det Danmark at få 1-1 mod de tyske verdensmestre, som først i den ordinære spilletids sidste minut fik udlignet.

Før pausen havde Christian Eriksen bragt Danmark i front, men bedømt på spil og chancer kan de danske spillere næppe indvende meget mod den tyske udligning.

I det store hele kan landstræner Åge Hareide dog være godt tilfreds med, at Danmark i perioder pressede verdensranglistens nummer tre.

Det unge tyske hold havde dog også sine perioder med et tungt pres, men Frederik Rønnow var vaks i det danske mål, når det brændte på. Han var dog prisgivet ved udligningen.

Kampen fungerede som 25 års jubilæumskamp for Danmarks EM-triumf. Det blev markeret med en mosaik-tifo på langsiden, da spillerne løb på banen, og med en gengivelse af triumfen på storskærmen i pausen.

Ti af de danske europamestre var også en del af pauseindslaget, hvor de modtog klapsalver fra de 15.488 tilskuere, som havde trodset regnen.

Derudover var også Tommy Møller Nielsen til stede på vegne af sin afdøde far, EM-guldtræner Richard Møller Nielsen.

Samme minut som i 1992

I det 18. minut kom Christian Eriksen så med sin hyldest til 1992-holdet, da han hamrede Danmark foran med 1-0. Det var i samme minuttal og ikke langt fra samme position, som John "Faxe" Jensens 1-0-mål i finalen for 25 år siden.

Tysklands Antonio Rüdiger begik en fejl i forsvaret, så bolden trillede hen til Christian Eriksen, der sparkede første gang og sendte bolden hårdt, fladt i mål.

Frem til scoringen bar kampen præg af, at der ikke stod point på spil.

Det danske mål satte dog gang i tyskerne, som indledte et tungt pres frem mod pausen. Særligt højre back Jens Stryger Larsen havde det svært i defensiven.

Trods tysk pres slap Danmark fra første halvleg med en føring. Blandt andet takket være et par gode redninger fra Frederik Rønnow og blokeringer fra en glidende Jannik Vestergaard.

Ud over Eriksens 1-0-mål stod der Martin Braithwaite på de bedste danske offensive aktioner i første halvleg.

Toulouse-angriberen viste flere gange prøver på sine rappe fødder, men hans forsøg på afleveringer til en holdkammerat i feltet manglede den nødvendige kvalitet.

Mange udskiftninger

Landstræner Åge Hareide havde lov til at bruge seks udskiftninger i kampen. De to første brugte han i pausen på at sætte Lasse Schöne og Mathias "Zanka" Jørgensen på banen.

De var dog ikke involveret i halvlegens første chance, hvor Yussuf Poulsen var tæt på at dirigere et indlæg i mål. Målmand Kevin Trapp fik dog viftet bolden væk fra stregen.

Også Frederik Rønnow fik vist klassen, da han med en formidabel refleksredning forhindrede en udligning efter et hjørnespark.

Debutanterne Frederik Sørensen og Lukas Lerager fik cirka 25 minutter på banen. Førstnævnte fik muligheden på højre back, men også han havde problemer over for de vævre tyskere.

Til sidst blev også Nicolai Jørgensen og Yussuf Poulsen sparet, så Kasper Dolberg og Lasse Vibe fik chancen for at spille sig i betragtning til endnu en jokerrolle i VM-kvalifikationskampen mod Kasakhstan på lørdag.

Den danske offensiv var dog gået i stå, og tyskerne fik igen lagt et pres rundt om det danske felt.

Til sidst gav presset pote, da Joshua Kimmich akrobatisk fik saksesparket bolden i mål fra nært hold.

