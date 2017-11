Uheldig irer modtog racistiske trusler efter Danmark-sejr

Den irske fodboldspiller Cyrus Christie har været udsat for racisme og trusler, efter at han spillede en uheldig rolle i Irlands 1-5-nederlag til Danmark i de to landes afgørende playoffopgør i VM-kvalifikationen.

Cyrus Christie sendte bolden i eget net efter knap en halv times spil i andet opgør mellem Irland og Danmark.

Det betød en dansk udligning til 1-1, og selv om målet officielt blev tilskrevet danske Andreas Christensen, så har Cyrus Christie siden da modtaget en række ubehagelige beskeder på internettet.

Læs også: Bendtner: Jeg har skubbet grænserne for rigtigt og forkert

Det skriver forsvarsspilleren i et opslag på Instagram. Hans opslag er efterfølgende blevet delt af Det Irske Fodboldforbund.

- Der har været en række racistiske kommentarer, som jeg er blevet opmærksom på efter VM-kvalifikationen, skriver Cyrus Christie.

- Kommentarerne repræsenterer ikke alle fodboldtilhængere. Vi er alle meget kede af ikke at nå VM-slutrunden, og vi har det lige så hårdt som alle andre, lyder det fra Middlesbrough-spilleren.

Trist

Ifølge nyhedsbureauet AFP så har beskederne inkluderet trusler om lynchning og en opfordring til at "spille for Jamaica" i stedet for Irland.

- Det er ekstremt trist, at racisme stadig er en del af spillet, som vi alle nyder og elsker. Jeg mener, at vi bør stå sammen imod disse personer, der ikke hører til i fodbold eller nogen anden sport, skriver Cyrus Christie.

I opslaget skriver den 25-årige forsvarsspiller, at han særligt har modtaget beskeder i løbet af den seneste uge - efter kampen mod Danmark. Inden da var der dog også eksempler på racistiske beskeder, tilføjer han.

Læs også: Årets mandlige fodboldspiller: Kan det blive andre end Eriksen?

Det Irske Fodboldforbund har anmeldt episoden til irske myndigheder.

Cyrus Christie er født i England, men har valgt at spille for Irland, hvor hans bedstemor kommer fra. Han har spillet 17 landskampe.

/ritzau/