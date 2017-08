Michael Laudrup tæt på at slutte trænerkarrieren: Jeg vil have en anderledes hverdag

Af Aleksandar Josevski

Michael Laudrup bliver foreløbigt i Qatar.

Den danske cheftræner i Al-Rayyan i Qatar har skudt træningen i klubben i gang, og på trods af at Qatar i øjeblikket er isoleret i regionen på grund af boykot, har Michael Laudrup valgt at blive i landet.

Det fortæller Michael Laudrup til DR.

- Vi har allerede været i gang med træningen i snart en måned, og med mindre der sker noget drastisk, så er det vores plan at blive her, skriver Michael Laudrup i en mail til DR.

Indtil videre er der altså intet i situationen, der gør, at Laudrup overvejer at forlade Qatar, og der er kun små ændringer i forhold til tidligere.

- Jeg synes ikke, at der i dagligdagen er nogen forskel bortset fra enkelte varer i supermarkedet, som er blevet udskiftet og nu er fra producenter fra andre lande end tidligere, siger Laudrup.

Blokade

I starten af juni brød fem arabiske lande alle diplomatiske forbindelser med Qatar med den begrundelse, at Qatar støtter terror.

Jeg gerne vil have en anderledes hverdag eller en anden levemåde. Michael laudrup om snarligt karrierestop

De fem lande, Saudi-Arabien, Egypten, Yemen, Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater, har iværksat en økonomisk og fysisk blokade mod Qatar, og den uro fik i sommerferien Laudrup til at overveje fremtiden i Qatar.

- Det er stadig ikke muligt at flyve direkte fra Qatar til lande som Emiraterne, Saudi Arabien og flere andre lande, siger Laudrup.

- Det er naturligvis et problem for de mennesker, som har familie, venner eller erhvervsmæssige relationer i de lande, men for bosiddende og arbejdende i Qatar har det ingen indflydelse i dagligdagen, siger Laudrup, der har været i Al-Rayyan siden oktober 2016.

En anderledes levemåde

Michael Laudrup er dog alligevel begyndt at overveje sin fremtid efter næste sæson, hvor hans kontrakt med Al-Rayyan udløber.

Kontrakten bliver hans sidste eller næstsidste i karrieren, fortæller han.

- Dette er mit sidste eller næstsidste trænerjob, siger han og uddyber, hvad det betyder:

- 'Sidste eller næstsidste' skal ses i det lys, at jeg indenfor overskuelig fremtid gerne vil have en anderledes hverdag eller en anden levemåde, om du vil, siger han og fortsætter:

- Hvornår det så præcist bliver, må tiden vise, siger Michael Laudrup, der afviser, at et sidste trænerjob kan blive i en europæisk liga.

- Såfremt mit ønske var at komme tilbage til Europa, så havde jeg gjort det sidste år, siger Laudrup, der ikke kommenterer på spørgsmålet om, hvorvidt et sidste job kan blive et job som landstræner for enten Qatar eller Danmark, hvilket har været på tale på rygtebørserne.