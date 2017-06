Officielt: Dortmund skriver med Ajax-manager

Borussia Dortmund har fundet en ny cheftræner, og det bliver den nuværende Ajax-træner Peter Bosz. Det bekræfter Dortmund på sin hjemmeside tirsdag.

Dermed skal de danske landsholdsspillere Kasper Dolberg og Lasse Schöne have ny træner efter sommerpausen i Amsterdam-klubben.

Peter Bosz vil blive officielt præsenteret på et pressemøde på Dortmunds hjemmebane, Signal Iduna Park, tirsdag klokken 14.30.

Peter Bosz erstatter Thomas Tuchel som cheftræner, og den 53-årige hollænder har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2019.

Ifølge Kicker blev Dortmund nødt til at betale Ajax omkring tre millioner euro for at købe Peter Bosz fri af kontrakten i den hollandske storklub.

Peter Bosz nåede kun at være træner i Ajax i en enkelt sæson, efter at han sidste sommer skiftede fra den israelske klub Maccabi Tel Aviv.

I denne sæson førte Peter Bosz Ajax frem til Europa League-finalen, hvor det endte med et nederlag til Manchester United.

I den hollandske Æresdivision endte Ajax på andenpladsen.

/ritzau/