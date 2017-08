Pape afviser at sende regning for ballade videre til hooligans

Fodboldbøller i masker er kujoner, men de skal ikke ende med regningen for politiets indsats ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- Vi skal nok passe på med en glidebane, hvor vi skal til at betale for politi i Danmark. For hvad er det næste, skal alle restaurationer i nattelivet så betale for, at politiet patruljerer gaden.

- Det er klart, at hvis man som bølle ødelægger noget, så skal man stilles til ansvar og betale for det, det er da naturligt, siger han.

Søndag aften gik FCK-fans amok, da Brøndby i slutningen af fodboldderbyet scorede kampens eneste mål. Det førte til optøjer mellem hooligans og politi.

Derfor har Socialdemokratiet og Venstre forslået at lade voldelige fodboldfans betale for politiets indsats.

Dermed vil det koste mere end en plet på straffeattesten.

Da Brøndby kom foran 1-0 kort før kampens afslutning, måtte opgøret afbrydes, da der opstod alvorlige sammenstød mellem tilskuere i FC Københavns fanafsnit og sikkerhedsfolk på stadion.

50 kampklædte betjente

50 kampklædte betjente rykkede hurtigt ind på grønsværen i området ved de urolige fans.

FC København har siden søndagens uroligheder på Brøndby Stadion gennemset videomateriale for at kunne udpege syndere.

Mandag eftermiddag meddeler klubben, at flere end 20 personer foreløbig er blevet identificeret og vil blive idømt "langvarige eller livsvarig karantæner".

Søren Pape Poulsen mener selv, at livsvarig karantæne er en god løsning.

- Det er en fremragende idé. Jeg synes bare, det er stærkest, hvis det er klubberne, der selv gør det; hvis det er klubber, der går forrest og siger, at de her typer vil vi ikke have på vores stadions, siger justitsministeren.

Han indkalder derfor DBU, Divisionsforeningen, Danske Fodbold Fanklubber samt politiet for at drøfte, om der er behov for yderligere initiativer.

/ritzau/