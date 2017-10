PODCAST Allan Kuhn: Det gør ondt at vinde og blive fyret

Allan Kuhn førte sidste år Malmö FF frem til det svenske mesterskab i sin første sæson som cheftræner i klubben. Blot tre uger senere stod han uden job. Fyret i den svenske klub og efterladt som et stort spørgsmålstegn.

- At vinde og så blive fyret. Det gør ondt og er uforståeligt for et menneske og specielt for mig. Jeg fandt ikke rigtig hoved og hale i det, men har lært at acceptere det i dag, fortæller Allan Kuhn i 11. udgave af DR Sportens podcast, Illustreret Sport, der har mødt ham på en gåtur i Nordjylland.

Fyringen kom som et chok for Allan Kuhn, der blev kaldt ind til et møde en fredag eftermiddag til en kort besked om, at klubben var tilfreds med hans indsats, men at Malmö FF havde brug for en anden type træner i 2017-sæsonen.

- Det tog fem minutter. Så gik jeg ned og tømte mit kontor og så har jeg ikke været der siden, siger 49-årige Allan Kuhn, der straks orienterede hele sin familie, inden nyheden slap ud i de svenske og danske medier.

Efter nogle uger begyndte fyringen så at fylde mere og mere i hans tanker.

- Når jeg skulle sove eller lige var stået op, tænkte jeg, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Man begynder at slå sig selv oveni hovedet rigtig mange gange med; hvorfor skete det? Og man får så mange dumme tanker om sig selv. Men det er også sundt, for det får en til at reflektere, siger Kuhn.

Opbakning fra fansene

Han blev dog aldrig rigtig klogere på, om han kunne have gjort noget anderledes.

I stedet begyndte han at fokusere på, at han for altid vil være en mestertræner, der har skrevet sig ind i Malmö FFs historie.

Det var særlig klubbens fans, der efterfølgende var gode til at minde ham om det enten via mails eller Twitter. Og da der var gået fire-fem måneder, begyndte Allan Kuhn at acceptere, at han ikke længere var cheftræner i Malmö FF.

- Der kunne jeg leve med det og begyndte at få energi igen, fortæller Allan Kuhn, der havde takket nej til jobtilbud i begyndelsen af året, fordi han ikke kunne rumme det.

Illustreret Sport har mødt Allan Kuhn næsten et år efter at han blev fyret i Malmö FF.

Vil være cheftræner igen

Men nu kribler det i kroppen igen, fortæller Allan Kuhn, der allerhelst vil være cheftræner igen, selvom han også har haft succes som assistent i AaB.

- Ja, det vil jeg. Men det er klart, hvis Jürgen Klopp ringer og spørger, om jeg vil være hans assistent i Liverpool, så er jeg smuttet. Men når man har været cheftræner, så er det enormt svært at være assistent. For du skal bide dig selv rigtig mange gange i tungen, fordi det i sidste ende er cheftræneren, der bestemmer.

