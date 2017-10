Divisionshold indsender protest efter pokal-exit mod Silkeborg

Straffesparkskonkurrencen i onsdagens pokalkamp mellem HIK og Silkeborg blev afviklet forkert.

Det bekræfter Divisionsforeningens turneringschef, Peter Ebbesen, over for TV3 Sport.

I stedet for at lade de to hold afvikle et straffespark ad gangen, valgte dommer Peter Munck Larsen en anden løsning.

Efter at HIK havde åbnet med det første forsøg, så blev de to hold bedt om at afvikle to spark ad gangen.

- Fejlen ligger hos dommeren, og det har han også rapporteret til os efterfølgende. Vi har indberettet fejlen til parterne, siger Peter Ebbesen til TV3 Sport.

Protest indsendt

HIK har indsendt en protest, oplyser talentchef i HIK, Per Frimann, til TV3 Sport.

Silkeborgs superligahold trak sig sejrrigt ud af opgøret mod HIK fra 2. division. Stillingen var 2-2 efter 90 minutter, og de to hold scorede yderligere en enkelt gang hver i den forlængede spilletid.

Med sejren er Silkeborg videre til ottendedelsfinalerne i pokalturneringen, hvor Lyngby venter.

/ritzau/