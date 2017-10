Pokalkamp mellem HIK og Silkeborg skal spilles om

Pokalkampen mellem HIK og Silkeborg skal spilles om, da straffesparkskonkurrencen blev afviklet forkert.

Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans tirsdag i en afgørelse.

Kampen endte uafgjort 3-3 efter forlænget spilletid, inden superligagæsterne fra Silkeborg slog HIK fra 2. division i en konkurrence fra straffesparkspletten.

Straffesparkskonkurrencen blev dog afviklet i strid med pokalturneringens regler, hvilket fik HIK til at indsende en protest.

Ingen klage under straffesparkskonkurrencen

I stedet for at lade de to hold afvikle et straffespark ad gangen, som reglementet i pokalturneringen foreskriver, valgte dommer Peter Munch Larsen en anden løsning.

Dommer Peter Munch Larsen modtog ikke klager fra spillere eller ledere umiddelbart efter kampen.

- Der var ikke spillere, trænere, ledere eller andre fra nogen af de to hold, eller udenforstående, der gjorde os opmærksomme på problemet, skriver dommeren.

Kendelsen kan indbringes for Fodboldens Appelinstans inden for de næste syv dage.

/ritzau/