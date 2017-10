Silkeborg anker pokalafgørelse: Vil ikke spille omkamp

Silkeborg har valgt at anke afgørelsen om at spille omkamp i DBU Pokalen mod HIK.

Fredag eftermiddag afsendte Silkeborg en appel til Fodboldens Appelinstans, oplyser superligaklubben på sin hjemmeside.

Dermed anvender klubben sin ret til at anke den afgørelse, Fodboldens Disciplinærinstans kom med tidligere på ugen, om at pokalkampen mellem HIK og Silkeborg skal spilles om.

Læs også: Pokalkamp mellem HIK og Silkeborg skal spilles om

Silkeborg mener, at kendelsen bør ændres, så det oprindelige resultat står ved magt.

Silkeborg vandt pokalkampen efter straffesparkskonkurrence, men den blev afviklet forkert.

Dommeren besluttede, at spillerne skulle benytte metoden ABBA i stedet for ABAB. HIK protesterede, og disciplinærinstansen afgjorde, at der skal spilles en helt ny kamp.

Anfører skulle have brokket sig

Silkeborg har brokket sig over to forhold i appellen.

- For at en indsigelse overhovedet skal kunne komme i betragtning, skal anføreren for det hold, der mener, at dommeren har benyttet forkerte regler, umiddelbart bagefter på spillepladsen protestere imod det.

- Med andre ord skulle anføreren for HIK, umiddelbart efter at dommeren dekreterede anvendelse af ABBA-metoden, have nedlagt protest.

Læs også: Efter straffesparksfadæse i pokalturneringen: Fem tvivlsomme dommerpræstationer

- Men ingen protesterede, og der var ingen spørgsmål til afviklingsformen undervejs, lyder det i Silkeborgs appel.

Det andet forhold i protesten drejer sig om Disciplinærinstansens ordlyd om, at anvendelse af ABBA-metoden fik direkte indflydelse på resultatet.

- Det er svært at forestille sig. Hverken HIK eller Silkeborg har scoret eller misbrugt spark i straffesparkskonkurrencen på grund af anvendelse af ABBA-metoden.

Ingen forvirring hos Gammelby

- Kampen er heller ikke afsluttet, før begge hold havde taget fem spark. Det eneste tidspunkt, hvor der under afviklingen opstod reel forvirring, var ved det tredje spark, hvor en HIK-spiller gik afsted for at tage straffesparket, men blev stoppet af linjedommeren.

- Herefter blev Jens Martin Gammelby fra Silkeborg bedt om at gå frem for at tage straffesparket, men blev fra trænerbænken bedt om at gå tilbage, da det ikke var hans tur.

Læs også: Divisionshold indsender protest efter pokal-exit mod Silkeborg

- Hvis nogen reelt skulle være blevet påvirket af forvirringen, var det Jens Martin Gammelby, som imidlertid ikke lod sig påvirke.

- Herefter kørte straffesparkskonkurrencen uden yderligere forvirring, hedder det i appellen.

Silkeborg afventer nu sagens gang i Fodboldens Appelinstans.

/ritzau/