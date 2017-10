PSG-ejer ramt af anklager om VM-bestikkelse

Rigmanden Nasser al-Khelaifi, der ejer fodboldklubben Paris Saint-Germain, er under mistanke i en stor sag om bestikkelse.

Statsanklageren i Schweiz mistænker PSG-ejeren for at være indblandet i et forsøg på at sikre sin mediekoncern, Bein Media Group, tv-rettighederne til VM i 2026 og 2030.

Læs også: Spansk fodboldboss færdig i Uefa efter korruptionsanklager

Det skulle ske gennem bestikkelse af den tidligere generalsekretær i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Jerome Valcke, der blev fyret i januar 2016.

To andre personer, deriblandt en chef hos Bein Media Group, er involveret i sagen.

Også udelukket i 10 år

Jerome Valcke blev afhørt torsdag i Schweiz, efter at ejendomme i Frankrig, Grækenland, Italien og Spanien er blevet ransaget i en fælles europæisk politiaktion.

Sagen blev indledt 20. marts, men mistanken er blevet holdt hemmelig frem til denne uge.

Læs også: OVERBLIK Kronologi over Fifa-skandalen

43-årige Nasser al-Khelaifi, der kommer fra Qatar, ejer PSG og er grundlægger af Bein Media Group.

Sideløbende med den nye sag kæmper Jerome Valcke i øjeblikket for at få omstødt en 10-årig udelukkelse fra al fodbold hos Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Valcke blev udelukket af Fifa på grund af en billetskandale i forbindelse med VM i 2014 i Brasilien.

/ritzau/