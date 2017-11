Rundt om de rød-hvide: Jørgensen scorer i Holland og Vestergaard banker Bayern

Flere af herrelandsholdsspillerne markerede sig lørdag fornemt rundt omkring i Europa.

I Holland kom den danske landsholdsangriber Nicolai Jørgensen på måltavlen for fjerde gang i løbet af november, da han med en scoring var med til at sikre sin klub Feyenoord en sejr på 2-0 ude over Groningen i Æresdivisionen.

Danskeren lavede en kombination med holdkammeraten Steven Berghuis, der smart spillede Nicolai Jørgensen fri med en hælaflevering.

Fra en spids vinkel lobbede Nicolai Jørgensen bolden over gæsternes målmand, der havde kastet sig ned, så bolden gik i mål via stolpen.

Vestergaard banker Bayern

I Tyskland var den danske forsvarsspiller Jannik Vestergaard på noget af en opgave hjemme mod mægtige Bayern München.

Bayern havde vundet sine foregående fem kampe i træk med en målscore på 14-1, men stimen blev brudt i Gladbach.

Borussia vandt nemlig med 2-1, og Jannik Vestergaard spillede hele kampen. Med sejren rykker Borussia op på en del tredjeplads i Bundesligaen.

’AC’ på Anfield

En af Vestergaards forsvarskolleger på landsholdet, Chelsea-spilleren Andreas Christensen, var på en næsten ligeså svær opgave, da han besøgte legendariske Anfield Road, hvor Liverpool holder til.

’AC’ var endnu engang foretrukket i London-klubbens midterforsvar frem for brasilianeren David Luiz, og danskeren spillede en god kamp, hvor han for det meste lykkedes med at holde Liverpools angribere i skak.

En enkelt gang formåede hjemmeholdets Mohammed Salah dog at overrumple gæsterne og score til 1-0, men ’AC’ havde ingen andel i målet. Kampen sluttede 1-1, efter at Chelseas Willian udlignede kort før tid.