Barcelona bliver snydt af dommer i remis med Valencia

Søndag aften var der vaskeægte topopgør i den bedste spanske liga, da Valencia tog imod førerholdet fra Barcelona i et opgør, der endte 1-1.

Begge hold var inden opgøret ubesejrede i indeværende sæson, men Valencia havde fire point op til catalanerne, så en sejr var en mulighed for hjemmeholdet for at hale ind på Barcelona.

Barcelona havde, som tilfældet ofte er, bolden mest og var da også det bedste hold i første halvleg, men målene udeblev. Det var dog dommerens skyld.

Lionel Messi havde et forsøg på Neto i Valencia-målet efter cirka en halv times spil.

Skuddet så forholdsvis ufarligt ud, da det kom lige på Neto, men den brasilianske målmand formåede at slå bolden ned i jorden på en sådan måde, at den hoppede mellem benene på ham.

På tv-billederne var det tydeligt at se, at bolden hoppede over målstregen, inden Neto fik den slået ud af målet.

Men dommer Ignacio Iglesias Villanueva og hans meddommere så ikke det samme som tv-seerne og alle Barcelona-spillerne, og fløjten forblev tavs.

Videodommere på vej

Primera Division meldte tidligere på måneden ud, at man fra næste sæson vil tage videodommere i brug, som man allerede benytter sig af i de bedste italienske og tyske ligaer.

Et kvarter inde i anden halvleg var bolden igen i mål, og denne gang var der ikke noget at tage fejl af.

Valencias Jose Gaya gik til baglinjen, og inde foran mål fandt han Rodrigo, der fik bolden prikket ind, inden Andre Ter Stegen i Barca-målet kunne få fat i den.

Scoringen satte gang i hjemmepublikummet på Estadio de Mestalla, og det smittede af på spillerne.

Tempoet i kampen blev hævet med ti procent, og Barcelona havde ryggen mod muren i de efterfølgende minutter.

Men når man har Lionel Messi på holdet, så kan der opstå muligheder ud af ingenting, og det var, hvad der gjorde med små ti minutter igen af opgøret.

Messi lagde en sublim aflevering i luften til Jordi Alba, der dukkede op ud af det blå mellem en forsvarsspiller og målmanden i Valencias lille felt, og spanieren helflugtede bolden ind til 1-1.

Langt inde i overtiden havde begge hold store chancer, men kampen endte 1-1.

Resultatet betyder, at Valencia stadig har fire point op til Barcelona på førstepladsen.

/ritzau/