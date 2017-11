Barcelona giver Messi "hold-nallerne-væk-klausul" på 5 milliarder

Det bliver dyrt, hvis fodboldstjernen Lionel Messi skal væk fra den spanske storklub FC Barcelona.

Lørdag har argentineren underskrevet en ny kontrakt med FC Barcelona. Kontrakten løber til sommeren 2021, oplyser den spanske klub på sin hjemmeside.

Læs også: Messi og Barcelona gnider sig i hænderne: Madrid-holdene spiller uafgjort

I kontrakten er der, som reglerne foreskriver i Spanien, en frikøbsklausul. Den lyder på 700 millioner euro svarende til 5,2 milliarder kroner.

Spiller Messi i Barcelona frem til sommeren 2021, vil han have tilbragt 17 år på førsteholdet for Barcelona. Han kom til klubben som ungdomsspiller i år 2000 fra argentinske Newell's Old Boys.

/ritzau/