Flotte mål bankede Barcelona tættere på pokalfinalen

FC Barcelona er godt på vej til at nappe den ene finaleplads i den spanske pokalturnering, Copa del Rey.

Onsdag aften blev det til sejr på 2-1 ude over Atlético Madrid i den første af to semifinaler.

Allerede efter seks minutter slog Barcelona til. Javier Mascherano brød et Atlético-angreb på egen banehalvdel og afleverede til Luis Suarez på midten af banen.

Angriberen fra Uruguay driblede og løb fra fire forsvare, inden han koldblodigt udplacerede målmanden til stillingen 1-0.

Efter godt en halv time var det Lionel Messis tur til at brillere. Han modtog bolden nogle meter uden for straffesparksfeltet og tog et træk, inden han kanonerede bolden til mål via stolpen til 2-0.

Først et kvarter efter pausen svarede hjemmeholdet tilbage. Forsvareren Diego Godin forlængede til den franske stjerneangriber Antoine Griezmann, som headede reduceringen ind til 1-2.

Atletico scorede dog ikke yderligere og skal nu udrette en overraskelse i returopgøret på Camp Nou på tirsdag for at avancere til finalen.

Den anden semifinale står imellem Celta Vigo og Alaves, der afvikler deres første semifinale torsdag.

Celta Vigo råder over tre danskere efter tirsdagens køb af Andrew Hjulsager. I forvejen tørner Daniel Wass og Pione Sisto ud for de lyseblå.

