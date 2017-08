Real Madrid vil appellere Ronaldo-udvisning

Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo nåede i den grad at markere sig i søndagens 3-1-sejr ude over FC Barcelona i den første af to kampe i den spanske Super Cup-finale.

Portugiseren blev skiftet ind efter 58 minutter, scorede et perlemål til 2-1 efter 80 minutter og blev udvist to minutter senere.

Dommeren gav Ronaldo gult kort for at smide trøjen efter sin scoring, og den advarsel kan der ikke siges noget til, da det ifølge fodboldreglerne er forbudt.

Til gengæld mener Real Madrid-træner Zinedine Zidane, at Ronaldos anden advarsel for film er så tynd, at den skal appelleres.

- Vi spillede en god kamp. Udvisningen af Cristiano generer mig. Måske var der ikke straffe, men advarslen var en smule for meget.

- Vi kan ikke ændre på det, men vi vil forsøge at sikre, at han spiller på onsdag, siger Zidane ifølge Reuters.

Anføreren er enig

Real Madrid-anfører Sergio Ramos er på linje med sin træner.

- Vi skal forsøge at appellere. Episoden bør analyseres lidt mere. Jeg mener, at han blev fanget ude af balance. Og han filmede ikke på noget tidspunkt, siger Ramos.

32-årige Ronaldo kom i den omtalte situation i kontakt med Barcelona-stopperen Samuel Umtiti og faldt til jorden.

Real Madrid-angriberen gestikulerede, at der var straffespark, men dommer Ricardo De Burgos Bengoetxea mente, det var skuespil og trak det røde kort. Dernæst gav Ronaldo dommeren et skub, inden han arrig forlod banen.

Ærgerligt nederlag

Selve sejren er Zidane meget tilfreds med.

- Jeg vil ikke underspille dette, vi er meget glade for resultatet. Men det er selvfølgelig ikke slut endnu.

- Vi skal nyde det, for det er værd at nyde. Men vi skal også tænke på kampen på onsdag, siger Zidane.

Barcelona-træner Ernesto Valverde var ærgerlig efter nederlaget.

- Vi kan ikke lide at tabe. Især ikke til Real Madrid, og især ikke når der er en titel på spil.

- Vi har det skidt efter et nederlag som dette, men vi skal sunde os og gøre os klar til den næste kamp, siger Valverde.

Barcelonas midtbanespiller Sergio Busquets erkender, at holdet mangler kvalitet efter salget af Neymar til PSG.

- Holdet har brug for at blive fornyet. Der er ingen tvivl om, at vi skal hente spillere, siger Sergio Busquets.

