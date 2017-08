Røde Ronaldo & co. snupper Super Cup-sejr i Barcelona

Der var stort drama på Camp Nou, da FC Barcelonas spanske pokalvindere i fodbold søndag aften tog imod mestrene fra Real Madrid i den første af to kampe om den spanske Super Cup.

Real Madrid sejrede med 3-1 efter en kamp, hvor Real-superstjernen Cristiano Ronaldo blev skiftet ind og scorede, inden han blev strittet ud med et rødt kort.

Dermed fik FC Barcelonas nye cheftræner, Ernesto Valverde, en livlig debut, efter at han har taget over efter Luis Enrique.

Læs også: Real Madrid slår United og vinder sæsonens første trofæ

Kampen var også den første officielle kamp for Barcelona, efter at holdet for nylig solgte brasilianske Neymar til franske Paris Saint-Germain for 1,65 milliarder kroner.

Real Madrid kom foran efter 50 minutter, da hjemmeholdets Gerard Pique forsøgte at afværge et indlæg fra Reals Marcelo.

Pique endte i stedet med at sende bolden ind i egne netmasker.

Læs også: OVERBLIK Verdens mest værdifulde sportshold

Kort efter blev Cristiano Ronaldo sendt på banen, og han fik senere en hovedrolle.

Først fik FC Barcelona dog udlignet, da Lionel Messi efter 77 minutter scorede på et straffespark.

Det blev dømt mod Real-målmand Keylor Navas, der ifølge dommeren ramte Barcelonas Luis Suarez, hvorefter angriberen fra Uruguay faldt til jorden.

Fart på

Nu gik det stærkt, og få minutter senere blev Cristiano Ronaldo sendt afsted i en kontra.

Portugiseren trak smart ind i banen, inden han udplacerede Barcelonas målmand, Marc-André ter Stegen med et højt og flot diagonalt skud.

Ronaldo fejrede 2-1-scoringen med at smide trøjen, hvilket han indkasserede en advarsel for.

Minuttet efter mente dommeren, at Ronaldo forsøgte at filme sig til et straffespark, og med gult kort nummer to var det marchordre til verdens bedste fodboldspiller, der derefter fik givet dommeren et lille skub.

Barcelona pressede herefter på for en udligning, men i stedet scorede en anden Real Madrid-indskifter Marco Asensio.

Han bankede bolden op i det korte hjørne med en mindeværdig afslutning, der gør udgangspunktet meget svært for Barcelona før returkampen på onsdag i Madrid.

/ritzau/