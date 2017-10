Suarez redder Barcelona fra nederlag mod Atlético

Så gik den ikke længere for FC Barcelona.

Efter syv sejre i lige så mange kampe smed catalanerne for første gang point, da udekampen mod Atlético Madrid sluttede 1-1.

Helt så skidt var det dog ikke for Barcelona, der bevægede sig på kanten af nederlag, men undgik dette i en af sæsonens sværeste kampe.

I en meget intens og velspillet affære var 1-1 en ganske passende udgang.

Læs også: Yussuf Poulsen scorer i Leipzigs triumf i Dortmund

Med det uafgjorte resultat har Barcelona fortsat et fint hul i toppen, hvor holdet har 22 point, mens Atlético har 16 på tredjepladsen. Tidligere lørdag vandt Real Madrid 2-1 over Getafe og kom på 17 point nu som nummer to.

Kampen formede sig, som man kunne forvente med Barcelona som det bolddominerende hold over for Atléticos dygtige organisation.

Barcelona sad på bolden i 70 procent af første halvleg, men ofte kom det til at ligne boldvarmeri.

Så var der større konsekvens og målrettethed over hjemmeholdets angreb. Bedst illustreret da Saúl Ñíguez gjorde til 1-0 efter 20 minutter.

Han modtog bolden fra Yannick Ferreira-Carrasco, tog et par træk og klaskede bolden ind ved stolpen fra en position lige uden for feltet.

Suarez ud af krisen

Hos Barcelona måtte Lionel Messi trække langt tilbage i banen i forsøget på at finde plads til farlige situationer, men han nåede ikke højderne fra tidligere på ugen, hvor han med et hattrick sendte Argentina til VM.

20 minutter før tid kom han på skudhold inde i feltet, men hans hårde skud snittede ydersiden af stolpen. Det var anden gang i kampen, han oplevede stolpe-ud.

Læs også: Futte-li-hut: 17-årig matchvinder for FCN mod Randers

Men på en mindre god aften for Messi, brød Luis Suarez ud af sin formkrise. Ni minutter før tid stod han klar ved bageste stolpe, hvor han headede Sergi Robertos glimrende indlæg i nettet til udligning.

I resten af kampen pressede Barcelona hårdt for sejrsmålet, men Suarez forpassede et par muligheder.

I absolut sidste spilfrekvens sparkede Messi et frispark i straffesparksfeltets bue, men symptomatisk for hans aften havnede forsøget i målmandens favn.

/ritzau/