SPORTSDAGEN Danskere stjæler fokus i Spanien samtidig med dansk topbrag

Af Frederik Palle

Celta Vigo – Deportivo Aláves, Pokalturneringen (fodbold)

Klokken 21.00, TV3Sport 2

Danske fodboldfans retter mere og mere sine øjne mod Celta Vigo. Det er i høj grad blevet en af de store danskerklubber i Europa, da de senest har hentet Andrew Hjulsager i Brøndby. Han bliver holdkammerat med Pione Sisto og Daniel Wass.

Det er lige tidligt nok til en debut for Hjulsager i aftenens pokalkamp mod Deportivo Alaves, men han kan formentlig kigge på sine to danske landsmænd, der i den første semifinalekamp skal forsøge at leve op til favoritværdigheden.

Celta Vigo overraskede alle, da de i kvartfinalen slog Real Madrid ud i to kampe. Modstanderen er dog ikke den nemmeste modstander. De ligger nummer 12 i La Liga. De to hold mødtes den 15. januar, hvor Celta Vigo på hjemmebane vandt 1-0.

Horsens IC – Bakken Bears, Basket Ligaen (basketball)

Klokken 18.20, TV 2 Sport

Hvis man vil se Danmarks bedste basketball, så skal man altså tænde for kanalen ved dette opgør. Horsens IC ligger lige nu i toppen af grundspillet, men det er kun i kraft af, at dagens modstander Bakken Bears har spillet færre kampe.

Opgøret er dermed et direkte opgør om førstepladsen i grundspillet, og man kan også sagtens forestille sig, at det er en forsmag på DM-finalen senere på året.

De seneste to år har det netop været Horsens IC og Bakken Bears, der har mødtes i DM-finalen, og begge gange har det været Horsens IC, der har trukket sig ud som danske mestre.

Volta a la Comunitat Valenciana, 2. etape (cykling)

Klokken 15.00, Eurosport 1

Dansk cykling kan gå en flot sæson i møde, og hvis alt klapper, som det skal, så er der mulighed for det første store resultat på dagens etape af Volta a la Comunitat Valenciana.

Danske Magnus Cort er nemlig til start for Orica-Scott og ruteprofilen på etapen passer godt til den hurtige afslutter. Den har nemlig en lille stigning kort før mål, som burde sætte et par sprintere af, hvilket vil gøre arbejdet en anelse nemmere for ham.

Magnus Cort skrev sig for alvor på verdenskortet, da han vandt to etaper sidste år i Vuelta a España, så han er ikke helt ukendt på de spanske veje, som dagens etapeløb også bliver kørt på.