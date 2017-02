Stadionproblemer udsætter Celta Vigo-Real Madrid

Kampen i den spanske liga mellem Celta Vigo og Real Madrid søndag er blevet udsat på grund af sikkerhedsproblemer på Balaidos, Celtas hjemmebane.

Det meddeler La Liga på sin hjemmeside.

Balaidos er blevet ramt af skader efter et uvejr med kraftige vindstød, som har hærget den spanske region, hvor Celta hører til.

Ifølge flere medier er der blevet målt vinstød på helt op til 140 kilometer i timen, som blandt andet løftede tagkonstruktionen på stadionet.

Skaderne på Balaidos gør, at tilskuernes sikkerhed ikke kan garanteres, og derfor har ledelsen i La Liga, organisationen bag de professionelle spanske fodboldrækker, udsat kampen.

Endnu vides det ikke, hvornår kampen i stedet skal spilles.

Celta og Real Madrid mødtes for nylig i kvartfinalen i den spanske pokalturnering, hvor Daniel Wass spillede en hovedrolle i Celtas overraskende triumf.

Efter at have vundet 2-1 på Bernabeu i Madrid, spillede holdene 2-2 i Celta, hvor Wass stod for scoringen til 2-1.

Pione Sisto og Andrew Hjulsager er ligeledes på kontrakt i Celta. Hjulsager skiftede fra Brøndby til den spanske klub i denne uge.

/ritzau/