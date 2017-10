AGF fik store prygl i Parken

FC København har tidligere i sæsonen leveret sløje præstationer på bagkant af en kamp i Europa, men søndag var mestrene helt klar efter torsdagens 1-1-kamp ude mod tjekkiske Zlín.

AGF blev slået med 4-0 efter en suveræn indsats af københavnerne foran 17.481 tilskuere i Parken.

Med sejren er FCK på femtepladsen i ligaen med 21 point. Det er syv point færre end førende FC Midtjylland. AGF er på tiendepladsen med 14 point.

Læs også: VIDEO Lyngby og OB fortsætter ubesejrede stimer efter pointdeling

At dømme ud fra de første små ti minutter, så var AGF kommet til hovedstaden for at spille med mod et FCK-mandskab, som lignede et hold, der igen døjede med europæiske tømmermænd.

Stille og roligt fik hjemmeholdet dog bedre greb om kampen og burde være kommet foran, da Pieros Sotiriou fik en dobbeltchance tæt under mål. Han afsluttede dog svagt.

AGF havde en klar plan om at få den hurtige angriber Kasper Junker ud i løbedueller med FCK-forsvaret, men det lykkedes for sjældent. Især Denis Vavro var brølstærk i hjemmeholdets defensiv.

I stedet satte københavnerne sig mere og mere på kampen som halvlegen skred frem.

Da Mustafa Amini havde armen lidt for langt ude i eget felt kort før den halve time, fik FCK straffe, men Benjamin Verbic hamrede bolden over mål fra de 11 meter.

Det formøblede straffespark slog dog ikke mestrene ud.

Ti minutter før pausen var FCK igen på besøg i AGF-feltet. Bolden faldt lidt tilfældigt ned foran indskiftede Uros Matic, som resolut trykkede bolden fladt ind i fjerneste hjørne til 1-0.

Kort før pausen blev det også 2-0. Pierre Kanstrup gled i sit tilbageløb, og få sekunder senere kunne Benjamin Verbic fra få meters afstand sætte en let inderside på Uros Matic halvkiksede skudforsøg og øge føringen i et tomt mål.

Klasseforskel

AGF's tro på et comeback efter pausen var i bedste fald halvhjertet, selv om FCK indledningsvist lod gæsterne have bolden en del.

Læs også: VIDEO Hobro lammetæver topholdet fra FCN

Men ligesom i første halvleg overtog FCK langsomt teten og skabte et par gode chancer, inden Benjamin Verbic med et flot hovedstød reelt afgjorde kampen til 3-0.

Modløsheden hos gæsterne blev mere og mere udtalt, og da Pieros Sotiriou gjorde det til 4-0 med små 20 minutter igen efter total udspilning af AGF, lurede afklapsningen.

AGF undgik yderligere pinsler, mens FCK cruisede den første sejr i fem kampe hjem efter to liganederlag og to uafgjorte kampe i Europa League.

/ritzau/