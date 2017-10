AGF-træner utilfreds med rødt kort: Jeg har et kæmpeproblem med vurderingen

Det blev ikke den ønskede debut for David Nielsen som AGF-træner, da han og holdet mandag tabte 0-2 til Nielsen gamle klub Lyngby. I anden halvleg måtte aarhusianerne spille med 10 mand, da Dino Mikanovic modtog sit andet gule kort og dermed rødt i pausen, da han havde væltet nogle stole i frustration.

David Nielsen er ikke tilfreds med den beslutning af dommeren, som han først blev informeret om i slutningen af pausen kort før anden halvleg.

- Jeg går ind og får spillerne til at slappe af og siger, hvad jeg synes, vi skal rette op på, og siger de taktiske ting vi skal ændre. Så skænker jeg mig en kop kaffe, og så banker det pludselig på døren, og dommeren står derude. Han vil gerne snakke med mig, Pierre Kanstrup og Dino Mikanovic. Der går lige halvandet minut, før jeg får fat i dem, siger David Nielsen om pausen i kampen.

- Han (dommeren, red.) fortæller, at Dino har skubbet til nogle stole. Han siger, at Dino har sparket til fire stole. Jeg tænker, at han bare vil fortælle mig, at vi skal sørge for at dæmpe ham. Men han meddeler, at Dino får sit andet gule kort og dermed rødt kort. Der er vi lige på vej ud til at skulle spille anden halvleg, siger David Nielsen til DR.

Så det er timingen, du har et problem med?

- Jeg har et kæmpeproblem med timingen. Jeg har et kæmpeproblem med vurderingen. Jeg troede, jeg havde oplevet alt i fodbold. Det havde jeg ikke, siger David Nielsen.

- Vi er slet ikke klar på det. Vi er nødt til at starte anden halvleg med de samme, der har været der, og så må vi justere, når vi får snakket om, hvad vi gør. Det var et stort problem. Det er sådan, det er, siger Nielsen.

AGF ligger på tiendepladsen i Superligaen med 14 point, mens sejren placerer Lyngby en tak højere oppe med 15 point.