AGF's protest over Mikanovic-udvisning bliver afvist

Superligaklubben AGF har fået afvist sin protest omkring forløbet vedrørende Dino Mikanovic' udvisning mod Lyngby, skriver AGF på sin hjemmeside.

- Vi er nødt til at tage kendelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans til efterretning.

- Og da vi ikke har mulighed for at appellere, ønsker vi ikke at bruge mere energi på dommerens kritisable håndtering af hele forløbet, siger sportschef Peter Christiansen.

I mandags havde AGF besøg af Lyngby i Superligaen. I pausen blev Mikanovic tildelt sin anden advarsel af kampens dommer, Mads-Kristoffer Kristoffersen, da AGF-spilleren væltede fire plastikstole.

Kampen bliver ikke spillet om

Det er det andet gule kort, som AGF har protesteret imod.

Klubben ville have spillet anden halvleg af kampen om, men det bliver ikke til noget, efter at Fodboldens Disciplinærinstans har afvist protesten.

AGF skal søndag på besøg hos de danske mestre fra FC København i Parken.

