Af Emma Toft

FC København har fundet frem til foreløbig 20 af de fodboldfans, som gik amok på Brøndby Stadion i går og skabte kaos.

De kan nu se frem til langvarig eller livsvarig karantæne fra FC Københavns fodboldkampe, oplyser klubben.

- Foreløbig er mere end 20 personer blevet identificeret, og de vil nu blive idømt langvarige eller livsvarige karantæner, ligesom vi deler vores viden med politiet med henblik på eventuelle retsforfølgelse, skriver FC København på klubbens hjemmeside.

Pressechefen i FC København, Jes Mortensen, fortæller, at længden af karantænen vil afhænge af, hvad gårsdagens uromagere tidligere har gjort, ligesom det også spiller ind, hvad personerne gjorde i går. Flere detaljer vil han ikke give.

Rent praktisk vil karantænen gælde både til hjemme- og udebanekampe.

Ved udebanekampe vil karantænen fremgå af det såkaldte away-kort, som FCK-fans skal scanne for at få adgang til kampe på udebane. Til hjemmebanekampene vil spottere og folk med lister over karantæne-ramte fans holde øje med, hvem der får adgang.

Efter urolighederne i går skrev FC København, at fans stormede indgangene på Brøndby Stadion, "og der kom personer ind, der ikke skulle have været det."

I dag vil FC København ikke oplyse, om nogle af gårsdagens uromagere allerede havde karantæne.

FCK vil holde møder med fans

Fodboldklubben har brugt natten og dagen i dag på at identificere de personer, der var involveret i de voldelige episoder i går, hvor et par betjente og vagter slap med mindre skader.

Det sker ved at gennemgå videomateriale fra kampen, som endte 1-0 til Brøndby på Brøndby Stadion.

- Vi vil i de kommende dage holde et møde med et bredt udsnit af fanrepræsentanter i FCK's fanmiljø for at komme yderligere til bunds i sagen og undgå lignende episoder i fremtiden, skriver FC København.

Flere partier samt politibetjentenes fagforening, Politiforbundet, har i løbet af i dagen udtrykt vrede over de voldsomme episoder i går, hvor uromagere i FCK's udebaneafsnit blandt andet kastede et hegn mod kampklædt politi, slog en kontrollør i jorden og opførte sig truende.

Politiet plejer ikke at være til stede på stadion, men urolighederne fik politiet til at rykke ind.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, har lagt op til at give livsvarig karantæne til uromagerne. Samme pointe har Politiforbundet fremsat.

- Jeg håber, at de får livsvarig karantæne til både FCK's og Brøndbys kampe, udtalte forbundets formand Claus Oxfeldt til Ritzau.

Socialdemokratiet og Venstre har begge luftet tanker om, at ballademagerne skal holdes økonomisk ansvarlige for de udgifter, der er forbundet med at skabe kaos på stadion.

Politiet oplyste tidligere i dag, at det indtil videre har oprettet 46 sager i politiets systemer efter kampen i går.

Mindst 19 sager handler om vold mod betjente, mens mindst to sager handler om vold mod kontrollører. Derudover er der sager om fyrværkeri, maskeringsforbud og euforiserende stoffer.

I øjeblikket er politiet ligesom FC København i gang med at gennemse videomateriale for at finde frem til flere af fodboldbøllerne. Seks personer er allerede sigtet efter kampen i går.