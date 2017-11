FCK sparer profiler i Europa: Boilesen tilbage efter skade

FC Københavns kantspiller Youssef Toutouh er småskadet, og Rasmus Falk og Andrija Pavlovic bliver sparet og rejser ikke med til torsdagens Europa League-kamp ude mod Moskva.

FCK-træner Ståle Solbakken har til gengæld udtaget Tom Høgli, Nicolaj Thomsen og Nicolai Boilesen, som alle tre har været ude med skader.

Kantspilleren Benjamin Verbic er også til disposition, da slovenerens karantæne kun omfatter Superligaen.

Erik Johansson, Federico Santander, Mikael Antonsson og Ján Gregus er fortsat på skadelisten hos FCK.

Solbakken må kun have 18 spillere skrevet ind på holdkortet til fodboldkampen, men nordmanden valgte at lade 20 spillere rejse med til Rusland onsdag morgen.

FCK fører Europa Leagues gruppe F med seks point efter fire kampe. Samme antal point har Sheriff Tiraspol, men FCK har en bedre målscore.

Lokomotiv Moskva er placeret på tredjepladsen med fem point, mens tjekkiske Zlín har to point. Der resterer to spillerunder, og de to bedste hold går videre til forårets knockoutkampe.

/ritzau/