FCN’s Hjulmand: Nu har vi endelig et svar til piger med fodbolddrømme

Right to dream er ikke bare navnet på FC Nordsjællands stadion, det er også et mantra, som Superliga-klubben konsekvent forsøger at efterleve. Retten til at drømme er noget, nordsjællænderne længe har givet klubbens unge drengespillere, men fra næste sæson får også pigerne mulighed for at udleve deres fodbolddrømme i Farum.

Og det er på tide, mener klubbens Superligatræner Kasper Hjulmand.

- Når jeg taler med de 8-10-årige piger, som siger, de drømmer om at være professionelle, så kigger de på mig og spørger, hvor de skal tage hen. Og jeg har ikke haft noget svar. Det er en katastrofe i et land som Danmark, siger Kasper Hjulmand og tilføjer:

- Det er alt for sent, at vi er startet.

Efter afrikansk forbillede

Investorgruppen bag FC Nordsjælland har siden årtusindeskiftet haft et fodboldakademi i Ghana med navnet Right to Dream. Her træner mere end 80 talenter – både drenge og piger – alle med en drøm om at komme til at blive professionelle i Europa.

Det er efter opskriften på akademiet i Afrika, at FC Nordsjælland nu vil forene talentarbejdet med både piger og drenge i Danmark.

- Det er lidt et paradoks, at vi skal efterfølge et projekt i Ghana, der handler om at give piger lige rettigheder til at drømme stort inden for fodbolden, siger Kasper Hjulmand.

De lavest hængende frugter

De seneste hår har det danske kvindelandshold oplevet lidt af en opblomstring, som fik sin hidtige kulmination i sommer, hvor holdet spillede sig til sølvmedaljer ved europamesterskabet.

Potentialet i dansk kvindefodbold er altså til stede – i hvert fald på landsholdsniveau – og Kasper Hjulmand ser frem til, at akademiet i FC Nordsjælland nu skal på områdets mange fodboldpiger til at udvikle deres fodboldtalent.

- Jeg ser kvindefodbolden – hvis man ser lidt strategisk på det – som de lavest hængende frugter i europæisk fodbold, og jeg tror, at man vil se nogle fremskridt meget hurtigt.

Målsætningen for pigesatsningen i Farum er at have et elitehold, som kan være med i toppen af den bedste danske række, 3F-Ligaen, i år 2022. Allerede året efter er ambitionen, at holdet skal være med i den fineste europæiske klubturnering Champions League.