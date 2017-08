Giftig georgier bag stor Silkeborg-sejr

Silkeborg har endnu ikke sat point til i Alka Superligaen på holdets nye hjemmebane, Jysk Park. Det står klart, efter at midtjyderne fredag sendte FC Helsingør hjem til Sjælland med 1-4 i bagagen.

Silkeborgs hurtige offensivspillere havde gode arbejdsbetingelser på kanterne, og det var for hård kost for gæsterne, der aldrig rigtigt var inde i opgøret.

Hjemmeholdet var klart bedst i første halvleg. Der var kun spillet to minutter, da Silkeborg-angriberen Davit Skhirtladze straffede svagt forsvarsspil fra Helsingør ved at trampe bolden i mål til 1-0 efter et hjørnespark.

Et kvarter inde i kampen var Skhirtladze igen på pletten i forbindelse med et nyt hjørnespark, hvor georgieren i helt fri position kunne heade 2-0-målet til Silkeborg ind.

Kort før pausen blev det så 3-0 til Silkeborg, da Robert Skov overløb gæsternes forsvar og sikkert scorede alene med Helsingør-keeper Mikkel Bruhn. 3-0 var stillingen ved pausen.

Kampbilledet var i høj grad det samme efter pausen, hvor Silkeborg-maskinen igen pressede gæsterne langt tilbage på banen.

Og midt i halvlegen blev det så 4-0, da indskiftede Stephan Petersen kunne glide et indlæg fra Robert Skov i mål.

Helsingør kom lidt bedre med mod slutningen af kampen og fik reduceret til 1-4 med syv minutter igen, da Nicolas Mortensen afsluttede et pænt angreb fra gæsterne fra nært hold. Men det var ren kosmetik.

Med sejren hopper Silkeborg væk fra bundpladserne i Alka Superligaen og har seks point for fem kampe, det samme som fredagens modstander.

