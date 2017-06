Helsingør kæmper for hjemmebanen: Det kan lade sig gøre

Det er ikke kun liv og glade dage at rykke op i Superligaen. Der er nemlig et reglement, som skal opfyldes fra klubbens side, og det mærker FC Helsingør allerede nu.

Som udgangspunkt lever deres stadion ikke op til kravene for, at FC Helsingør kan spille deres hjemmekampe der, og derfor lignede det først, at de skulle på udkig efter et nyt sted uden for Helsingør.

- Det handler blandt andet om, at vi kan få stillet et lysanlæg op, som gør, at vi kan spille på vores stadion det næste år. Og så skal der derudover laves noget lukket udebaneafsnit, der er stort nok. Resten må vi så se på, forklarer FC Helsingørs direktør Janus Kyhl.

Men opgaven virker ikke umulig for FC Helsingør, der skal mødes med Divisionsforeningen i løbet af ugen. Janus Kyhl er faktisk optimistisk.

- Som udgangspunkt gør vi det, at vi forsøger at gå hånd i hånd med divisionsforeningen. Vi vil forsøge, om vi kan med dispensationer fra diverse instanser få godkendt vores gamle stadion til at spille Superliga der i den kommende sæson, forklarer han.

- Jeg har en fornemmelse af, at det her måske nok kunne lade sig gøre med lidt held og ville. Det håber jeg på, fordi det er trods sjovere at skulle spille i Helsingør end en anden by, siger Janus Kyhl.

Det er meget vigtigt for både klubben og fansene, at de kan få tilladelse til at spille Superliga på deres normale hjemmebane.

- Det ville betyde alt. Vi har nogle fantastiske fans, og vi er Helsingørs hold. Det er vores by, og det her vi skal spille Superliga, lyder det fra Janus Kyhl.

Hvis ikke de får tilladelse til at spille i Helsingør, har FC Nordsjællands, AB’s og Lyngbys stadion været nævnt som mulige erstatninger.