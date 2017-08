Kvist efter fan-angreb mod politiet: Det ønsker vi ikke i FCK

Af Jens Andersen

Det gik helt amok og langt over grænsen for en gruppe af FC København-fans, da de søndag gæstede Brøndby.

Fansene havde så svært ved at sluge at de kom bagud 1-0 på Vestegnen i kampens døende minutter, at de kastede sig ud i slagsmål med både kontrollører og ordensmagten, inden de raserede udebaneafsnittet på stadion.

Brøndby vandt kampen 1-0, der blev udsat i over tyve minutter grundet urolighederne, og gæsternes anfører William Kvist var ikke ligefrem tilfreds med de medrejsende fans opførsel.

- Det er ikke godt. Det ønsker vi ikke i FCK. Vi ønsker ikke slåskampe til vores fodboldkampe. Man skulle helst begejstres, når man går til fodboldkampe, så det er selvfølgelig ærgerligt, siger William Kvist, der overvejede at forsøge at lægge en dæmper på gemytterne, men det viste sig hurtigt at være en lidt for stor opgave for den kontrollerende midtbanespiller.

- Jeg var lige på vej derned, men så var der en af sikkerhedsfolkene, der lige sagde sådan ’Argh, nu bliver du lige væk´. Der var der rimelig meget gang i den. Jeg er ikke lige så stærk som de sikkerhedsfolk, så der kunne jeg ikke gøre så meget.

Fortjent sejr

William Kvist og FC København var godt med i første halvleg i Brøndby, men i de sidste 45 minutter stod der Brøndby på det meste, hvorfor landsholdsspilleren da heller ikke var begejstret over hverken resultat eller præstationen.

- Det var fortjent, at Brøndby vandt i dag. Vi fokuserer meget på os selv og vi er ikke tilfredse. Vi har sagt det før. Det er noget at arbejde med. Det må vi også konstatere efter i dag.