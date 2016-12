Målmandskolleger peger på FCK'er som årets keeper

FC Københavns dansk-svenske keeper Robin Olsen er årets bedste målmand i dansk fodbold. Det mener hans målmandskolleger i Alka Superligaen og 1. division.

Det gør ham til vinder af Det Gyldne Bur som årets målmand i dansk fodbold, en pris som Tipsbladet har uddelt siden 1984.

Læs også: Agentmarkedet er løbet løbsk: Spillere og klubber har svært ved at gennemskue handler

- Der er mange gode keepere herovre i Danmark, så det er sjovt, at jeg er blevet det, siger den 26-årige målmand til Tipsbladet.

Han skiftede til FCK i januar, i første omgang på en lejekontrakt fra græske Paok, men den blev siden vekslet til en permanent én af slagsen.

Releaze TournamentTable Widget

Valgte Sverige

Olsen har som sikker sidste skanse haft en stor andel i FCK's seneste mesterskab og store forspring i den igangværende sæson, som også har budt på gode resultater i Champions League.

Han har tidligere optrådt i Champions League for svenske Malmö FF, og hans præstationer her bragte ham i spil som et emne til det danske landshold.

Læs også: VIDEO Brøndby træder forrest: Udvikler lovlig pyroteknik

Imidlertid valgte han at spille for Sveriges ditto, som han debuterede for i januar 2015. Han var udtaget til sommerens EM, men fik dog ikke spilletid.

/ritzau/