Silkeborg forlænger med georgisk angriber

Superligaklubben Silkeborg IF forlænger aftalen med den georgiske angriber Davit Skhirtladze, skriver klubben i en pressemeddelelse.

De to parter har nu papir på hinanden frem til sommeren 2019.

Angriberen kom til klubben fra AGF, hvor han aldrig blev nogen succes, men i Silkeborg har han spillet sig til en stamplads i holdets frontlinje.

Det har blandt andet resulteret i syv sæsonmål indtil videre i Alka Superligaen.

- Vi tror i SIF på, at han stadig har et uudfoldet potentiale, og det regner vi med at kunne forløse i den kommende kontraktperiode, siger klubbens manager, Peter Sørensen i pressemeddelelsen.

Peter Sørensen og Skhirtladze havde en fælles fortid i AGF, hvor Peter Sørensen tidligere var cheftræner.

